MHP’li belediye Irak seçimleri için hazırlanan şapkaları ‘yasa dışı’ diyerek yaktırdı

Trabzon Şalpazarı'nda Irak’ta 10 Ekim'de yapılacak seçim için gelen sipariş üzerine şapka üretimi yapılırken fabrikaya giden MHP'li Belediye Başkanı Refik Kurukız, yasa dışı olduğu iddiasıyla zabıtalara şapkaları toplatarak yol ortasında yaktırdı. Zor durumda olduklarını ifade eden firma yetkileri ise olay nedeniyle can güvenlikleri olmadığını açıkladı.

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir fabrikayı ziyaret eden MHP’li Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Irak’ta seçimler için bir partinin ürettirdiği şapkaları çuvala koyarak fabrika dışında yaktırdı. Kurukız'ın bu hareketi, şapkaların renklerinden ve üzerinde Kürdistan yazdığından dolayı yaptığını iddia edildi. Firma ise olay nedeniyle can güvenlikleri olmadığını açıkladı.

“BİZİ İZAH EDİLEMSİ ZOR BİR DURUMDA BIRAKTI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan firma sahibi Ömer Özdemir, şunları kaydetti:

* Irak bölge yönetiminin önümüzdeki günlerde kendi bölgelerinde yapacakları seçim sürecinde kullanılacak, ihraç edilmek üzere şapka siparişi gelmiştir. Bu siparişler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izin verdiği çerçevede yasal yollardan ihraç edilmek suretiyle üretimine başlamış bulunmaktaydık.

* Bu üretim hem bölgemizde yaşayan bizimle çalışan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmakta hem de devletimize döviz girdisi olarak fayda sağlamaktadır. Şalpazarı Belediye Başkanımızın bugün yapmış olduğu ziyarette Irak için ürettiğimiz şapkaları görmüş ve bizlere bu şapkaların yasalara aykırımı sorusunu sormadan, herhangi bir kolluk kuvvetinden yardım istemeden oracıkta şapkaların yasalara aykırı olduğuna ilişkin kanaat getirmiş ve belediye zabıtaları maharetiyle ve nezaretinde şapkalarımızı çevre komşularımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın önünde hunharca yakmak suretiyle ciddi bir maddi zarara yol açmıştır.

* Ancak maddi zarardan çok bölge halkı önünde yargısız infaz yapmak suretiyle şahsımı, tesislerimizde çalışan arkadaşlarımızı vicdanları yaralayacak ve izah edilmesi zor bir durumda bırakmıştır.

“BELEDİYE BAŞKANI BU ÇİRKİN OLAYDA BAŞ AKTÖR”

* Bu olay özelinde bizler bölgede çok zor durumda kalmış ve hatta bu nahoş olay yaşanırken bölge halkı tarafından linç girişimine bile maruz kalabilirdik. Can güvenliğimiz dahi olmayabilirdi. Şu anda bile bu durumdayız.

* Bizler Şalpazarı ilçesinde doğmuş bu bölgenin bir evladı olarak bölgemize yatırım yapmış namuslu şerefli bir esnafız bütün bu yanlış uygulama maalesef Şalpazarı Belediye Başkanımızın böyle bir uygulamaya hakkı olmamasına rağmen, bu çirkin ve nahoş olayın gerçekleşmesinde baş aktör olarak belirmiştir.

* Maddi zarar her zaman karşılanır ancak oluşan itibar kaybı geriye çok zor gelir. Bu bölgenin namuslu şerefli ve vatansever bir evladı olarak bu yanlışın derhal doğruyla buluşabilmesi için yetkililerden ivedilikle yardım bekler, bu nahoş olayın biran önce doğruyla buluşmasını talep etmekteyim. Bizler vatanını seven ve vatanı için çalışan bireyleriz. Vatanımıza zararı dokunacak hiç bir olayın içinde olmayız.

“BU AMBLEM VE RENKLER ŞALPAZARINDA ÜRETİLEMEZ”

Trabzon'un yerel gazetelerine kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kurukız ise şu ifadeleri kullandı:

* Burası Şalpazarı. Çepni kültürümüzü, atalarımızın mirasını burada yaşatıyoruz. Burası öz be öz Türk yurdudur. İlçemizde böyle bir hadisenin yaşanması tüm ilçe halkımız gibi beni de derinden üzmüştür.

* Belediyemiz olaya anında müdahale yaparak şapkaları imha etmiştir. İlçemizde tekstil imalatı yapan firmanın bu amblem ve renkleri taşıyan üretim yapması üzerine biz de kayıtsız kalamadık. Biz Türk milletiyiz. Ülkemizi bölmek isteyenlerin amblemleri Şalpazarı ilçesinde üretilemez. (İHA)