MHP’li belediyenin millet bahçesine gidenler şaşkına döndü

Kırşehir'in merkeze bağlı Özbağ Belde Belediyesi tarafından yapılan millet bahçesine giden vatandaşlar şaşkına döndü. Ankara-Kayseri otoyolundan itibaren millet bahçesi için her köşe başına tabela koyduran MHP'li Belediye Başkanı Rasim Arazay'a vatandaşlar tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan Özbağ Beldesi Belediye Başkanı Rasim Arazay, geçtiğimiz Şubat ayında belediye imkanları ve bağışlarla Kılıçözü çayı kenarında yapımına başlanan Millet Bahçesini tamamladı.

Belediye Başkanı Arazay, Ankara-Kayseri karayolu üzerinden itibaren yol kenarına ve belde içerisinde birçok yere tabela koyarak millet bahçesine giden yolu gösterirken, projeye destek olan Milletvekilleri Sadir Durmaz ile Hacı Turan’ı da unutmadı. Onlar içinde ayrı tabela astırdı.

GİDENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Projeye göre, içerisinde 14 kilometrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun parkları, piknik alanları, yeşil alanlar bulunan ve çok sayıda ağaç ile çiçek olması gereken Millet Bahçesi’ne giden vatandaşlar gözlerine inanamadı.

İddialara göre yaklaşık 2 milyon liraya mal olduğu ileri sürülen Millet Bahçesi’nde sadece çay kenarına 2 metre genişliğinde 14 kilometrelik parke yol yapıldığı, dikilen ağaçların kuruduğu ve projede yer alan sosyal yapıların hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı.

“BU NASIL MİLLET BAHÇESİ?”

Kayseri’den Ankara’ya gitmekte olan bir vatandaş ailesi ile birlikte tabelaları takip ederek Millet Bahçesi’ni görmek istedi. Ancak gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Yapılan parkı anlamsız bulduğunu söyleyen vatandaşlar, “Çamlar kurumuştu, bazıları kırılmış ya da hayvanlar tarafından yenilmişti. Kilometrelerce uzunluğunda bir parke yol ile karşılaştık. Bize çok anlamsız geldi. Acaba Millet Bahçesi’ni bulamadık mı diye kendi kendimizi sorguladık. Oradaki bir vatandaşa sorduğumuzda burasının Millet Bahçesi olduğunu belirtti. Yapılan çalışmaya üzüldük çünkü gerçekten para boşuna harcanmış gibiydi. Böyle bir manzara ile daha önce karşılaşmadım. Bu nasıl millet bahçesi anlamadım” diye konuştu.

BÖLGE HALKI DA TEPKİLİ

Irmak kenarında evleri bulunan bölge halkı ise derede daha önce su olduğunu ancak Millet Bahçesi çalışması sırasında derenin kuruduğunu söyledi.

Millet Bahçesi adı altında yapılan çalışmaya tepki gösteren yöre halkı, “Bu kadar parayı böyle rezil bir projeye harcayacaklarına Özbağ'daki susuzluğa bir çare bulsunlar. Yazıktır günahtır harcanan paralara. Çam ağacı dikmişler ama birçoğu kurumuş. Yapılan kilit parkenin amacı ne onu da anlamadık. Harcanan para ile daha makul ve güzel bir proje yapılabilirdi. Devlet bu gönderdiği paraları denetlemiyor mu? Gelsin baksınlar ne hale gelmiş. Buraya hiç dokunmasalardı daha iyiydi” ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

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