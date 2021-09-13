Mil–Diyanet Sen’den SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil hakkında skandal açıklama!

140 bin kişilik Diyanet kadrosu arasında üye sayısını artırmaya çalışan Mil-Diyanet Sen, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’i hedef aldı. Sendika, daha önce Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil'in skandal çağırısında olduğu gibi Özdil'in öldüğünde camilere sokulmaması ve cenaze namazının kıldırılmamasını istedi. Sendika başkanı Celaleddin Gül de usta gazeteci aleyhine yürüttüğü sosyal medya kampanyasına Diyanet camiasının tamamını alet etmeye kalktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzun adı Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası olan Mil-Diyanet Sen, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’in köşe yazısı üzerinden provokatif bir çağrıda bulundu. Mil-Diyanet Sen, “diy@net” başlıklı köşe yazısı nedeniyle SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'i hedef aldı.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu'nun Yeni Akit'te yer alan açıklamasında Özdil için “çukurlaşan gazeteci müsveddesi”, “ağzı lağım kokan”, “çukur kişilik” gibi hakaret ifadeleri kullanılırken konu hakkında “Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

HAKARET ÜSTÜNE HAKARET

– SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Diyanet İşleri Başkanını ‘Fare’ye benzetmesi aziz milletimizi ve Diyanet camiamızı derinden üzmüştür. Başta Yılmaz Özdil olmak üzere özellikle SÖZCÜ, Cumhuriyet, sosyal medya vb. birçok medya kuruluşunun sürekli Diyanet’i hedef tahtasına koyması, hakaret ederek aşağılaması ve itibar suikastına maruz bırakması, tek merkezden sistematik ve organizeli bir şekilde hareket ettiklerini göstermektedir.

– Mil-Diyanet Sen olarak; Aziz milletimizin dini değerlerine ve Diyanet gibi milletimizin göz bebeği bir kuruma yapılan bu saldırı ve aşağılamalara sessiz kalacak değiliz. Milletimizin çimentosu ve harcı mesabesindeki güzide bir kurumun başkanına ‘Fare’ diyecek kadar çukurlaşan gazeteci müsveddesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz.

– Ağzı lağım kokan Yılmaz Özdil gibi sözde gazeteciler, milletimizin en fazla değer verdiği Diyanet’e ve başkanına bu şekilde alçakça hakaret etme hakkını kimden almıştır? Diyanet ve din görevlileri şamar oğlanı değildir. Bu gazeteci müsveddesi çukur kişilik hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Sürekli Laiklik ve Atatürkçülüğün arkasına sığınarak dinimize, dini değerlerimize ve mütedeyyin insanlarımıza dil uzatan, hakaret eden Yılmaz Özdil ve onun gibilere yasal çerçevede hadleri mutlaka bildirilmelidir.

– Bizler Mil-Diyanet Sen olarak; İslam’a, dini değerlerimize, dua ve namaz gibi ibadetlerimize sürekli hakaret eden ve aşağılayan Yılmaz Özdil’in, öldüğünde cesedinin sürekli hakaret ettiği mübarek camilerimize sokulmasını ve cenaze namazının kıldırılmasını istemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz bu gibi İslam düşmanı din ve diyanet düşmanı çukur insanların cenaze namazlarını kıldırmak istemiyor. Gece gündüz, İslam'a saldıracaksın, bu aziz milletin dini değerlerini aşağılayacaksın, cenaze namazını kıldıracak imama ‘Fare' diyeceksin, sonra ölünce de camiye musallaya koyularak ‘Bu mevtayı nasıl bilirdiniz?' diye, bize bu suali sorduracaksınız.

– Biz din görevlileri, bu gibi dinimize küfreden, hakaret eden ve aşağılayan mevtaları ve cesetleri camilerimizde ve musalla taşında istemiyoruz. İnanmayan insanların cenazelerinin zorla camiye getirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. Diyanet’e ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam’la, dini değerlerimizle alay edenlerin, hakaret edip aşağılayanların cenazesi camiye getirilmesin. Dine küfreden bir kişinin cenazesi nasıl kılınabilir? Ağzı lağım kokan, dine küfreden Özdil'de azıcık haysiyet var ise, çıkar kamuoyuna açıklama yaparak ‘Fare’ dediği Diyanet’in imamına cenaze namazını kıldırtmaz.

GENEL BAŞKANDAN SOSYAL LİNÇ ÇAĞRISI

Sendikanın Genel Başkanı Celaleddin Gül ise sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. 140 bin Diyanet personelini sosyal medya kampanyasına alet etmeye kalkan Gül, “Ağzı lağım kokan Yılmaz Özdil, köşesinde Prof. Dr. Ali Erbaş’ı fare'ye benzeterek hakaret etti ve aşağıladı. 140 bin diyanet personeline çağrıda bulunuyorum: Gelin hep beraber sosyal medyada paylaşımlarımızla bu hadsiz adamı tükürüğe boğalım” dedi.

ÖZDİL'İN HAPSİ İSTENMİŞ, SİFİL'E TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil hakkında, kendisi için ‘öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ diyen Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Ebubekir Sifil'e yönelik yazdığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısında, ‘alenen hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sifil'in tehditkar sözleri ise fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

İlginizi Çekebilir diy@net

İlginizi Çekebilir Bu nasıl imam?

İlginizi Çekebilir Yılmaz Özdil'den, Ebubekir Sifil hakkında suç duyurusu