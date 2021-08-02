Milas Belediye Başkanı isyan etti: Havadan müdahale hala yok

2 gündür Çökertme’deki yangın için havadan müdahale çağrıları yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgede yangının yeniden başladığını, Bozalan, Hayıtlı, Fesleğen, Demirciler köylerine de yangının sıçradığını duyurdu. Uçak gönderilmemesine yine sitem eden Tokat, “Dünden beri yapmış olduğumuz feryat figan ve yakarışların hiçbirisine cevap verilmedi. Hava müdahalesi hala yok” dedi. Tokat, yangının termik santralin bulunduğu bölgeye yönelme tehlikesi olduğunu da belirtti.

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Türkevleri ile Çökertme arasındaki bir bölgeden seslenerek son durumu anlatan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Şu an karşıda dumanı ve ateşi görüyorsunuz. Yangın bitmedi. Yangın güçlenerek, hızını ve gücünü artırarak devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“UÇAK SÖZÜ VERİLMİŞTİ”

Dünden beri yapmış olduğu yangın söndürme uçağı çağrılarının hiçbirisine cevap verilmediğini aktaran Tokat, “Hava müdahalesi hala yok. Sabahtan beri 1 tane helikopterle burada müdahale yapılmaya çalışılıyor. Uçak sözü verilmişti bize. Uçaklar müdahale edecekti. Bugün hiçbir uçak müdahalesi olmadı. Havada bir tane helikopter var. Keşif mi yapıyor söndürme mi yapıyor onu da bilmiyoruz” dedi.

“YANGIN TERMİK SANTRAL BÖLGESİNE YÖNELEBİLİR”

“Gerçekten çok zor durumdayız” diyen Tokat, son durumu şöyle aktardı:

“Çökertme'de tekrar yangın başladı. Bozalan yanıyor. Fesleğen yanıyor. Hayıtlı yanıyor. Demirciler yanıyor. Bu şartlar içerisinde rüzgarın durumuna göre artık yangın Türkevleri tarafına da yönelebilir. Yangın gittikçe genişliyor. Devletimiz lütfen devlet olmanın gereklerini yerine getirsin. Şu yurdu, şu insanı çileden kurtarsın. Yalvarıyoruz. Milas'ın daha kaç mahallesi yanacak? Milas'ın daha kaç hayvanı telef olacak? Milas'ın daha kaç insanı böyle çaresizlik içerisinde kıvranacak? Gerçekten çok büyük acılarla karşı karşıyayız.”

BAKANLARA SİTEM ETTİ

Muhammet Tokat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dahil 3 bakanın Muğla'da açıklama yapmasına da sitem ederek, , “3 Sayın Bakanımız Milas'ta açıklama yapıyor, Milas Belediye Başkanı olarak ben ekranlardan izliyorum. Belediye olarak, diğer belediyelerle olan yakınlık ve iş birliğimizi bakanlıklarımızla da kurabilmeyi, sürece daha fazla dahil edilmeyi ve birlikte olabilmeyi isterdik” ifadelerini kullandı.

YANGIN 25 KM’YE KADAR ULAŞTI

Milas Beldiyesi'nden alınan bilgiye göre yangınlar 25 km'ye kadar ulaştı. Beyciler, Gökpınar, Gökbel, Mazı, Çökertme gün boyu yangınlarla boğuştu.

BÖLGE HALKINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Bozalan köyü yakınlarından sabah saatlerinde video paylaşan bir vatandaş ise “Eğer bu yangına havadan müdahale olmazsa öğleden sonra Bozalan köyü yanar” çağrıları yaptı.

BAŞKANIN ÇAĞRILARI YANITSIZ KALDI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 2 gün boyunca Çökertme için uçak müdahalesi çağrıları yapmıştı. Bölgeye zaman zaman helikopterle müdahale edilirken yangın söndürme uçağı kullanılmadı.

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