Milas yangın bölgesinde jandarma ile çatışan kişi öldü

Muğla'da yangınların esir aldığı Milas ilçesinde orman yangınına yakın bölgede jandarma ile silahlı çatışmaya giren Ayhan Öner adlı kişi vurularak yakalandı. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAR ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına yakın bölge olan Alatepe Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Ayhan Öner dün akşam saatlerinde elindeki silah ile önce Alatepe'deki Paraşüt tesislerine çıktı. Tesislerin işletmecisinin pompalı tüfeğini ele geçiren ardından işletmeciyi ve vatandaşları elindeki pompalı tüfekle tehdit ederek sağa sola bağıran Öner için tesis çalışanları ve köylüler jandarmadan yardım istedi.

KÖYDE KABUS YAŞATTI

Öner bu kez Alatepe köyü içerisine gelerek ailesinin yaşadığı eve girdi. Evin etrafını çeviren jandarma güçlerine ateş etmek isteyen sonra vazgeçen Öner'i, komutanlar yaklaşık üç saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Köye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken bölgeye çevik kuvvet ekibi gönderildi.

JANDARMALARA ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra elindeki pompalı tüfekli askerlere ateş açan Öner, olayda yaralandı. Öner'e ilk müdahaleyi köydeki Doktor Özer Bektaş ile hemşire Ayşegül Özdemir yaptı. Ardından ambulans ile Milas'daki özel bir hastaneye kaldırılan Öner kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

DAHA ÖNCEDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öner'in olayı ile ilgili açıklama yapan Alatepe Köyü eski muhtarı Mehmet Atıcı “Bize çok yakın olan yangın bölgesine köylülerle gidip yardım ediyorduk, sürekli takviyeler yaparken böyle bir şey başımıza geldi. Ayhan'ın psikolojik bunalım içerisindeydi. Daha öncede köyde kabus yaşatmıştı. Durumu kaymakamlığa ve jandarmaya bildirdik. Gerekli adli işlemler yapıldı ancak Ayhan'ın tedaviye ihtiyacı vardı. Yine sinir krizine girdi, bu kez kötü sonuçlandı. Akli dengesi yerinde değildi, bildiğimize göre jandarmalar durdurmak için ayağına ateş etmişler ancak yere eğilince karın bölgesine gelmiş mermi” diye konuştu.

Öner'in cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, köyde olayla ilgili büyük şok yaşandığı belirtildi.

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