Milas’ta 8 bin 480 hektar ormanlık alan kül oldu

Muğla Milas'ta, 29 Temmuz’da başlayan ve bugün kontrol altına alınabilen yangında ilk belirlemelere göre 8 bin 480 hektarlık ormanlık alanın yandığı belirtildi. CHP’li Belediye Başkanı Muhammet Tokat “Öncelikle orman köylülerimizin yaralarını sararak işe başlayacağız, yardımlara başladık” dedi.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü'nde 29 temmuz 2021 tarihinde saat 16.30 sıralarında başlayan ve onlarca ev, hayvan ve ahırın kül olmasına neden olan yangında Beyciler, Çökertme, Bozalan, Türkevleri, Bayır, Fesleğen, Gökbel ve Gürceğiz köylerinde ilk belirlemelere göre 8 480 hektarlık ormanık alan yanarak kül oldu.

Milas Belediyesi Basın birimi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Milas'ta 8 bin 480 hektar ormanlık alan kül oldu. Muğla genelinde ise 66 bin 231 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Muğla genelinde ise 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangından etkilenen 687 kişiden 672'si taburcu edildi. Muğla genelinde 6 bin 515 büyükbaş, 8 bin 509 hayvan tahliye edildi. Muğla'daki yangına 17 büyükşehir, 50 il ve ilçe belediyesi araç ve personel göndererek destek oldu.

Milas Belediyesi yangından mağdur olan vatandaşların ve hayvanlara gerekli yardım ve yem sağlamayı sürdürürken, CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Tokat “Acımız, yaralarımız çok deri zararımız tahmin edilenin çok üzerinde, bu yangın buralara kadar gelmeli miydi? Öncelikle yangından zarar gören orman köylülerimizin yaralarını sararak işe başlayacağız” dedi.