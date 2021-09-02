Milas ve Bodrum’da orman yangını

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde öğlen saatlerinde peş peşe başlayan yangınlar rüzgarın etkisi ile büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopterle müdahale dilen yangınlar için 3 uçak da devreye girdi...

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Köyü ile Gürçamlar Köyü arasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı.

Yangına Milas'ta konuşlu bulunan iki helikopter, 8 arazöz ve 40 orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Aydın ve Nazilli bölgelerindeki 4 helikopterinde yangın bölgesine sevk edildiği, ayrıca çok sayıda iş makinası ile su tankerinin yangın bölgesine yönlendirildiği belirtildi.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi ile yangının büyümeye devam ettiği, kontrol altına alınamadığı belirtildi.

BODRUM DA YANIYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlik köyü Alazeytin kesiminde de 13:30 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına ilk olarak 2 helikopter ile sekiz arazöz ve 50 orman işçisi ile Kızılağaç ve Çiftlik köylerindeki vatandaşların müdahale ettiği bildirildi. Yangın bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yayılma riski taşıyor.

UÇAKLAR DA DEVREYE GİRDİ

İki ilçede büyüme eğilimi gösteren orman yangınlar için 3 uçağın devreye girdiği, havadan müdahaleye katılan helikopter sayısının da 12’ye çıkarıldığı duyuruldu.