“Millet aç” diyenlere yanıt verdi: Ekonominin kitabını yazdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Erdoğan, hükümetin ekonomi politikalarına eleştirenlere sert çıktı: "Millet aç" diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:

– Son 19 yılda her başarının gerisinde çok ciddi bir emek gayret sabır strateji ve alın teri vardır. Her eser proje ve demokratik reform için çetin mücadeleler verdik. Çanakkale’de son tabliyenin vidalarını sıktık. Şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Bu nasıl yapıldı? Söyleyeyim… Burası 2 milyar 400 milyon Euro’ya çıkmış olan bir köprüdür.

KAFANIZ NASIL ÇALIŞIYOR?

– Yap-işlet-devretle inşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak… Ama bunların kafası buna basmaz. Diyor ki nasıl yaptınız, bunu işte böyle yaptık. Türk firmaları ve Kore işbirliğiyle yaptık. 5 bin kişi çalışıyor. “Millet aç” diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz.

KÖTÜ KOMŞULAR BİZİ EV SAHİBİ YAPTI

– Demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi bir avuç elite rağmen büyüttük. Savunma sanayimiz yüzde 20’deydi, şimdi yüzde 80 yerli. Ah memur kardeşlerim… İlk seçim kazandığımızda ABD ve Avrupa ziyareti yaptım. Bush’a gidip “Bak biz terörle mücadele yapıyoruz, İHA verecektiniz vermediniz” dedim. Dışişleri Bakanını çağırdı, “Türkiye’ye süratle insansız hava aracı vereceksiniz” dedi. 38 saat süreyle aldık.

– Bu bizi ev sahibi yaptı. Bayraktar’ın sahibi Allah rahmet eylesin oğullarıyla yaptı. İHA’larımız SİHA’larımız var. Teröristleri yok ediyoruz. Hem içeride hem de sınır dışında. Evet kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

ENFLASYONA KARŞI MİLLETİMİZİ EZDİRMEDİK

– Hamdolsun bugüne kadar milletimizi enflasyona karşı hiç ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz. Gerçi bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçıların olduğunu görüyoruz.

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