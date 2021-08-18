Millî Eğitim Bakanlığı 5 adet okul yaptıracak

Millî Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası (IBRD) aracılığı ve yönetimi altında, Avrupa Birliğinden, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine yönelik olarak FRiT Fonu kapsamında bir hibe aldı. Millî Eğitim Bakanlığı alınan hibenin bir kısmını Adana ve İzmir ili sınırları içerisinde 5 okul inşa ettirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Avrupa Birliği desteği ve Dünya Bankası aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Söz konusu proje kapsamında Adana ve İzmir illerinde toplam 5 okul ve eklentileri yapımı işi ihalesi bir paket altında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, istekli firmaları belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet ediyor.

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