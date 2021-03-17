Milli Eğitim Müdürü’nden İstiklal Marşı’nı kısık sesle okuyun mesajı

Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un okul müdürlerine gönderdiği mesajda, “İl Sağlık Müdürümüz, yüksek sesle konuşma esnasında virüsün yayılım hızının 5-6 kat daha fazla arttığını ifade ettiler.

Buna göre, Pazartesi günleri okullarımızda yapılan İstiklal Marşı törenlerinde öğrencilerimizin İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söyletmek yerine, İstiklal Marşı’nın banttan verilerek çok kısık bir sesle söylemelerinin sağlanması, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı açısından daha uygun olacaktır. Bu yüzden yarınki törenlerde İstiklal Marşı’nın banttan verilerek, öğrencilerin İstiklal marşını içlerinden veya çok kısık bir sesle söylemeleri konusunda Okul müdürlerimize gerekli uyarıların yapılmasını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

BÜLBÜL: SIRA İSTİKLAL MARŞINDA MI?

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü’nün talimatına “Andımızdan sonra sıra İstiklal Marşımızda mı” tepkisini göstererek, “Her ne kadar İstiklal Marşı'nın kısık sesle okunmasına gerekçe olarak salgın gösterilse de, salgın bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu dönemde bazı sınıflar için yüz yüze eğitim var. Ancak başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, il müdürlüklerinin böyle bir talimat verdiği bilinmemektedir” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Bülbül, konuyla ilgili olarak meclise verdiği soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şu soruları yöneltti:

-İstiklal Marşı'nın yüksek sesle okunmasının virüsün yayılmasına olan etkisi nasıl ölçülmüştür?

-İstiklal Marşı'nın yüksek sesle okunmasının virüsün yayılmasına olan etkisi hakkında kamuoyunun bilmediği bilimsel bir çalışma mı vardır?

-Bakanlığınızın ya da bağlı bulunan diğer il müdürlüklerinin böyle bir talimatı olmuş mudur?

-Konuyla ilgili idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?”