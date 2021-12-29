Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? MPİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile yeni yıla zengin olarak girmek isteyenler yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021’de yapılacak. Milli Piyango çekilişi, saat 17.00'de başlayacak, büyük ikramiye çekilişi saat 23:00'te gerçekleşecek.

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Her yıl sene sonu etkinlikleri arasında yer alan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bu yıl da 2022’e girerken vatandaşlara zengin olmak ihtimali sunacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında geçtiğimiz haftalarda çeyrek, tam ve yarım biletler satışa çıktı. Vatandaşlar hayallerine kavuşmak için umut ile çeyrek, yarım ve tam biletlere sarılıyor. İşte yılbaşı çekilişi hakkında merak edilenler…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00’de başlayacak. Saat 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma gecesi saat 23:00’te gerçekleşecek.

Bilet sorgulama ekranının saat 00.00'a kadar açılması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira verilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.