Milli Savunma Bakanı Akar’dan Afganistan açıklaması

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı koruma görevini sonlandıran ve yurda dönen Mehmetçik için tören düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan’da da millî, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra etmiş, tarihî başarılar elde etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır" dedi.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Afganistan’dan gelen birliklerin 4'üncü Kolordu Komutanlığında düzenlenen karşılama törenine katıldı.

Tören alanına gelişinde Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı Albay Samet Yüksel’den tekmil alan Bakan Akar, “Afganistan Türk Görev Kuvvetinin kahraman ve fedakâr mensupları hoş geldiniz” diyerek alandaki askerleri selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne hâline gelen Türkiye’nin etki ve ilgi alanını her geçen gün genişlediğini belirtti. Bununla birlikte tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip edildiğini ifade eden Bakan Akar, Türkiye’nin kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle gerekli tüm tedbirleri aldığını söyledi.

TSK’nın da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini vererek faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:

* Bu çerçevede kahraman ordumuz vatanımızın, Mavi Vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

* Aynı zamanda medeniyetimizin, tarihimizin ve evrensel insani değerlerin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenlik ve refahı için de sorumluluk üstlenmektedir.

* Bu çerçevede Silahlı Kuvvetlerimiz, BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Libya'dan, Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır.

* Gururla ifade etmeliyim ki küresel, bölgesel ölçekte dünya barışına katkıda Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri daima seçkin ve saygın yerini korumuştur, korumaktadır.

“AFGAN HALKININ GÖNLÜNÜ KAZANDI”

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin de tarihî ve köklü kardeşlik bağları olan Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler üstlendiğini, büyük başarılar elde ettiğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

* NATO, BM kararlarına istinaden TSK, 2002-2014 yılları arasında ISAF bünyesinde Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir 2014'ten itibaren ise Kararlı Destek Misyonu kapsamında 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamıştır.

* Aynı zamanda Afgan kardeşlerimize eğitim, yardım, danışmanlık desteği de vermiştir. Bu görevler süresince TSK bünyesinde Afganistan'da 2002'den itibaren yaklaşık 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yapmıştır.

* Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da millî, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra etmiş, tarihî başarılar elde etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır.

* TSK, Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarısıyla NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır.

Mehmetçik’in çalışkanlığı, disiplini, özverisi ve dayanıklılığıyla dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Görevlerini layıkıyla icra etmiş olmanın verdiği gururla yurda dönen sizler asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz” dedi.

En büyük takdiri güvenilmek, en büyük başarıyı ise bu güvene layık olmak olarak tanımlayan Bakan Akar, “Sizler bunu hakkıyla başardınız. kahramanlık ve fedakarlıklarınızdan dolayı her birinizi kutluyorum, alınlarınızdan öpüyorum” diye konuştu.

“İNTİKAL GEÇ SAATLERDE BAŞLADI”

Beklenenden hızlı gelişen ve şartların daha da güçleştiği son süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay ve talimatlarıyla unsurların intikaline 25 Ağustos günü geç saatlerde başlandığını hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

* Bu kapsamda Tacikistan ve Pakistan’da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla süratle Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kurulmuştur. Bu konuda başarıyla görev yapan başta Hava Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline takdirlerimi sunuyorum.

* 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşımız 48 saatten az bir sürede Kabil’den tahliye edilmiştir. Ayrıca diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli destek sağlanmıştır.

* Kabil Havaalanı’ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi TSK’nın gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu faaliyetin planlanmasında ve icrasında görev alan komutan arkadaşlarımı ve katkı sağlayan herkesi kutluyorum.

* Görev süresince TSK'ya destek olan Afgan kardeşlerimize, başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere gerekli desteği sağlayan NATO müttefiklerimize, kardeşçe ve samimi iş birliğinden dolayı Pakistan ve Tacikistan’a en içten duygularla teşekkür ediyorum.

Afganistan’daki terör saldırısını da şiddetle kınayan Bakan Akar, hayatını kaybeden ABD ve Afgan vatandaşlarına taziyelerini iletti.

“Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman ve can kardeşlerimiz Azerbaycan askerlerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Tahliye sürecinde başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlara iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyen Bakan Akar, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi.

“TSK MİLLETİNİN EMRİNDE, GÖREVİNİN BAŞINDADIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda, Kabil’deki havalimanının işletilmesine yönelik talep gelmesi durumunda hazır olduklarını da aktaran Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

* TSK’nın binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

* Bu vesileyle Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

* Başta 2012’deki helikopter kazasında şehit düşen Afganistan Türk Görev Kuvvet’ndeki silah arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

* Şu anda karada, denizde ve havada, her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarında, görevlerini başarıyla icra eden tüm silah ve mesai arkadaşlarıma, hayırlı, başarılı, kazasız, belasız görevler diliyorum. Sizlere bir kez daha vatan topraklarına hoş geldiniz diyor, ailelerinizle-sevdiklerinizle birlikte, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bir konuşma yaparak şunları kaydetti:

* Kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğini temin ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev, en az hududu bekleyen, semalarımızı ve mavi vatanımızı kollayan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi.

* Ne mutlu sizlere ki bu anlamlı görevi başarıyla tamamlayarak yurda sağ salim döndünüz. Bugüne kadar kazandığınız milli, manevi ve mesleki değerler ile almış olduğunuz eğitim ve kurslar, sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanızı, omuzlarınıza yüklenen tarihi sorumluluğu da başarıyla yerine getirmenizi sağlamıştır, bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de konuşmasına “Afganistan Türk Görev Kuvvetinin kahraman mensupları, vatanınıza hoş geldiniz” diyerek başladı.

Afganistan Türk Görev Kuvvetindeki askerlerin kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini kaydeden Orgeneral Avsever, bu sayede Türk milletinin gurur kaynağı olduklarını ve Afgan halkının gönlünde olumlu izler bıraktıklarını ifade etti.

“GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMENİN GURURUYLA VATAN TOPRAKLARINA DÖNDÜK”

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı Albay Samet Yüksel de kendilerine tevdi edilen görevin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, Türk askeri, jandarması ve polisinin bu görevi de yüksek disiplin anlayışı ve eğitimiyle tamamladığını dile getirdi.

Görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan topraklarına döndüklerini ifade eden Albay Yüksel, görevleri süresince kendilerine destek olan komutanlarına ve dualarıyla yanlarında olan Türk milletine şükranlarını ve saygılarını iletti.

Tören, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelinin resmigeçidinin ardından sona erdi.