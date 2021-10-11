Milli Savunma Bakanlığı’ndan SADAT iddialarına yanıt: Gürcan Onat’a 2 yıl görev verildi

15 Temmuz'un ardından harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT'ın yaptığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “SADAT Kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat’a, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verilmiştir. 2019, 2020 ve 2021 yılı askeri öğrenci seçim komisyonlarında ise görev verilmemiştir” dedi. İddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.

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15 Temmuz’un ardından harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT’ın yaptığı yönündeki iddialarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“15 TEMMUZ'DAN SONRA EMEKLİ ASKERLERE GÖREV VERİLDİ”

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain askeri darbe girişimi sonrasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılarak emekli subay ve astsubaylar ile diğer kamu personeline askeri öğrenci alım komisyonlarında görev verilmiştir.



“31 ARALIK 2020'DE UYGULAMAYA SON VERİLDİ”

Her komisyonda en fazla bir emekli personele görev verilmiştir. 2018 yılından itibaren askeri öğrenci seçim komisyonlarında görev alan emekli personel ve diğer kurumlar personeli sayısı düzenli olarak azaltılmış, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılan askeri öğrenci seçimlerinde emekli personele görev verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

“ASKERİ ÖĞRENCİ SEÇİM ALIMLARINDA GÖREV VERİLDİ”

Haberde adı geçen ve SADAT Kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat'a, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verilmiştir. 2019, 2020 ve 2021 yılı askeri öğrenci seçim komisyonlarında ise görev verilmemiştir.

“KOMİSYONLARDA SADECE 2 YIL GÖREV YAPTI…”

Askeri öğrenci seçim alımlarında görev alan 200 kişiden sadece birisi olan, bu komisyonlarda sadece 2 yıl görev yapan ve sonrasında kendisine görev verilmeyen Gürcan Onat üzerinden ‘Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesini yıpratmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır.

“YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI”

Kanun ve yönetmeliklerle sınırları çizilen mülakat komisyonları ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır.”