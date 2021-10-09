Milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı

Trafikte tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu silahla vuran taksi şoförü Serhat Demir, tutuklandı.

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Zonguldak Gazipaşa Caddesinde seyir halinde olan taksinin şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden araçtaki milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekiler araya girip tarafları ayırdı.

Olayın ardından Serhat Demir, silah alarak kent merkezinde Berke İnaloğlu’nu aramaya başladı. Taksi durağının karşısından aracıyla seyir halinde olan İnaloğlu’nu durduran Serhat Demir, tabancasıyla ateş etti.

İnaloğlu, sol ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı İnanoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İnaloğlunun bacağındaki kurşunlar ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi süren İnaloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Serhat Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Serhat Demir’in emniyette verdiği ilk ifadede trafikte yaşadıkları tartışma sırasında İnaloğlu’nun kendisini darbettiğini iddia ederek, “Beni darp edince sinirlendim. Başka bir caddede silahımla onu durdurdum. Beni darbettiği için vurdum” dediği belirtildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Serhat Demir, tutuklandı.

‘EN KISA SÜREDE MÜSABAKALARA KATILACAĞIM’

Ameliyatın ardından servise alınan Berke İnaloğlu, “Herhangi bir sıkıntı, problemim yok. Buradan sevenlerime selam söylüyorum. En kısa sürede müsabakalara katılacağım, görüşmek üzere” dedi.

Berke İnanoğlunun babası Erdal İnaloğlu ise oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Herhangi bir sıkıntı yok. 5 el sıkmış. 3 tanesi sol ayağına girmiş. Ameliyat oldu, kurşunlar çıkarıldı. 15 güne kadar yürümeye başlar. Verilmiş sadakası olduğunu söyledi doktorlar. Spor yapmasında bir sıkıntı olmayacağını söylediler dedi.

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DHA-Güvenlik – Türkiye-Zonguldak – Gürkay GÜNDOĞAN

2021-10-09 15:39:28