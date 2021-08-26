Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi olacaktı, ahır oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanları'nda 2017 yılında 45 milyon liraya ihale edilen Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi yarım kalınca, köylüler bazı binaları hayvanlara ahır yaptı.

İsmail AKDUMAN

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Vezirköprü’de Kunduz Ormanları içine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından projelendirilen 216 dekarlık alan içerisine 45 milyon liralık Milli Takımlar Eğitim Kampı inşaatına 2017 yılında başlandı.

Projede Sporcu Dinlenme Tesisi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Okçuluk Salonu, Atletizm sahası, Tenis Kortları, Basketbol Sahaları, Futbol sahası, 6 bin metrekare Su sporları Göleti, Paintball alanı, Kır Kafesi, Büfeler, Açık Amfi Alanı, Gezinti Yolları, Bocce sahası, bisiklet park yerleri, seyir terasları, koşu yolları yer alan proje Türkiye'de ilk ve tek en büyük spor kompleksi olma özelliği taşıyordu. Ancak 2 yılda tamamlanması planlanan proje şirketin ihale şartlarını yerine getirmemesi üzerine yarı kaldı.

2019 YILINDA İHALE EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, tesislere yıllarca çivi çakılmaması üzerine 2018 yılında TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na, Vezirköprü Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’ni akıbetini sordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’da “2017 yılı Ocak ayında ihale edilmiş Vezirköprü'deki kamp eğitim merkezimiz, 45 milyonluk maliyeti var, yüklenici firmanın sözleşme şartlarını yerine getirememesinden dolayı Kasım 2018'de sözleşmesi fesih olmuş, ilk çeyrekte tekrar ihaleye çıkıp inşallah tamamlayacağız, Samsun'a çok tesis yaptık, bunu da yarım bırakmayız” diye cevap vermişti.

MİLLİ SPORCULARIN KALACAĞI BİNALAR AHIR OLDU

Bakanın açıklamasına rağmen aradan geçen zaman içerisinde tesislerde hiçbir değişiklik olmadı. Yeni bir ihalede yapılmadı ve 45 milyon liralık tesisler atıl durumda kaldı. Bölge yaşayan vatandaşlar da milli takım sporcularının kamp yapacağı binaları ahır olarak kullanmaya başladı. Hayvancılık yapan köylüler, ahıra çevirdikleri binaların girişlerini de kendi imkanlarıyla kapı yaparak kapattı.

Öte yandan yaban hayatı ve çam ormanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kunduz Yaylası, beton çöplüğüne dönmesi tepkiyle karşılandı. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel kente verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekerek milyonlarca liranın heba edildiğini ve tesislerin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması gerektiğini söyledi. Türkel, tesislerin ilçenin yayla turizmini de de geliştireceğini ileri sürdü.