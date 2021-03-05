Milyonluk araçla makas pahalıya mal oldu! Sürücü tanıdık çıktı

Başka bir araç kamerasından kaydedilen olay, Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında yaşandı. İddiaya göre, drift şampiyonu Selim Bayrak, dün saat 14.45‘te kullandığı Lamborghini marka lüks araçla trafikte slalom yaparak ilerliyordu. Bir an kontrolünü kaybeden sürücü önce bir araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan lüks araç bariyerlere bindirerek durabildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı, maddi hasar oluşan kazada, o anlarının başka bir araç kamerasıyla kaydedilmesi sebebiyle olayın nasıl yaşandığı kısa sürede ortaya çıktı.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araştırmalar ve görüntülerin incelenmesinin ardından aracı kullanan Selim Bayrak’ı yakaladı. Şüpheli haklında Karayolları Trafik Kanununun 46/2g maddesinde yer alan “Arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek” suçundan idari işlem uygulandı. Ayrıca Türk Caza Kanununun 179/2'nci maddesi (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) suçundan adli işlem başlatıldı.