Milyonluk sanal para vurgunu: Hindistanlı Tayyip’in 3 milyonu buhar oldu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca kişinin dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı. İnternet üzerinden site kurarak sanal para satışı yapan bir şebeke takibe alındı. Sanal para satan diğer firmalardan daha ucuz kur belirleyen şüphelilerin, zaman içerisinde çok sayıda müşteri topladığı anlaşıldı.

CÜZDANLARI BOŞALTILDI

Sistem içerisinde farklı sanal paraları alıp satarak işlem yapan müşteriler, paralarını kendi banka hesaplarına aktarmak isterken büyük şok yaşadılar. Sanal cüzdanlarındaki paraların yerinde olmadığını gören kişiler, durumu polise bildirdi.

Siber Polisi olayla ilgili çalışma başlattı. Polise gelen şikayetler ve araştırmalarda mağdur edildiğini iddia eden 20 kişiye ulaşıldı. Polis ekipleri mağdurların sanal cüzdanlarındaki paraların farklı hesaplara aktarıldığını tespit etti. Yaklaşık 12 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını tespit eden ekipler, dün sabah operasyon kararı aldı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaklaşık 8.5 Bitcoin, 576 Etherium ve 35 bin dolar haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 9 şüphelinin yakalanması için 3 ilde operasyon düzenlendi. Baskında şüphelilerin tamamı yakalandı. Operasyon sonrasında mağdurlardan bazıları emniyete gitti.

Mağdurlar arasındaki Hint asıllı Türk vatandaşı Abdullatif Tayyip de 3 milyon liralık kripto parasının elinden alındığını söyledi. Tayyip, “İki yıl önce sanal para almak için araştırma yaptım. Bu siteyi buldum. 220 bin lira ödeyerek 7.19 Bitcoin aldım. Sonra sanal para yükselince çekmek istedim. Ancak havale emrini verdiğimde sanal cüzdanım boşaltıldı. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu” dedi.

SİTE BAKIMA ALINDI!

Şüphelilerin farklı işlerde de bir çok sanal para yatırımcısını mağdur ettikleri öne sürülürken, kripto para satışı yapan sitede, “bakıma alındı” ibaresinin yer alması dikkat çekti.