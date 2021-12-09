Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Bitrota sahibi adliyede

Kısa süre önce çöken ve binlerce kişinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddia edilen kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun önceki gün Antalya’da yakalanmıştı. İstanbul Emniyetinde sorgulanan Altun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Habip ATAM

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Kayseri merkezli olarak Hasan Ö. ile Kenan Altun, kurdukları Bitrota isimli kripto para borsası üzerinden iddiaya göre binlerce kişiyi milyonlarca lira zarara uğrattı. Farklı illerde ofisler kurarak “Talent” adında kripto para oluşturdukları iddia edilen şüphelilerin, yüksek rant vaadiyle para topladıkları belirtildi.

Para yatıran ancak geri ödeme alamayan birçok kişi, şirket sahipleri hakkında geçtiğimiz aylarda Kayseri'de şikayetçi olmuştu. Özellikle Hatay, Bursa ve Kayseri'de, bir çok kişiyi zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilerin saadet zinciri benzeri bir yöntem kullandıkları öne sürüldü.

DOSYA İSTANBUL’DA

İlk olarak para aldıkları kişilerin parasını ödemek için yeni üyelerin paralarını kulandıkları iddia edilen şirket yöneticilerinin firma merkezini İstanbul'a taşıması üzerine, Kayseri'deki dosya Kartal Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Hakkında yakalama kararı olan Kenan Altun geçtiğimiz salı günü Antalya'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Kenan Altun, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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