Mimar Sinan’ın eseri kahvaltıcı oldu

Mimar Sinan’ın ilk eserleri arasında yer alan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından son olarak 2010-2012 yılları arasında restore edilen ve şu an Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan İstanbul Fatih'teki Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'nin son durumu tepki çekti.

“Önder Kaya İstanbul Gezgini” isimli sosyal medya hesabından külliyenin bir kısmının kahvaltı salonu olarak kullandığını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Hesaptan “Haseki Hürrem Sultan anısına yapılan Haseki külliyesinin bir kısmını bir kahvaltı salonuna kiralayınca böyle bir tabela çıkmış ortaya. Bilindiği gibi Haseki külliyesi Mimar Sinan'ın ilk büyük selatin projesi” yorumu yapıldı. Külliyenin bir bölümünün “Külli-ye Kahvaltı Salonu”na dönüştürüldüğünü gösteren fotoğraf eleştirilere neden oldu.



MÜZE OLACAKKEN DİYANETE DEVREDİLDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan ve daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Mahir Polat da külliyenin son durumuna tepki gösterdi. Polat “Haseki Külliyesi Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden. Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti. Bu haldeyken Diyanete devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu?” diyerek tepkisini dile getirdi.



2012'DE RESTORASYONU TAMAMLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2012 yılında çıkardığı “Restorasyon Yıllığı”nda Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'nde 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına yer verildi. Yıllıkta şu bilgiler paylaşıldı:

* Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi Hürrem Sultan'ın banisi olduğu Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Bizans döneminde Kuru Tepe/Kserolofos/Xerolophos daha sonra Avrat/Avret Pazarı olarak adlandırılan İstanbul'un önemli bir bölgesinde inşa edilmiştir.

* Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, ekonomik, siyasal olgunluğa eriştiği dönemin yapı alanının en önemli mimarı Mimar Sinan'ın (1489-1588) eseridir.

* Haseki Camisi, Sinan'ın, 1538'de mimarbaşı olduktan sonra inşa ettiği ilk kagir, kubbeli camidir. Külliyede camiden başka medrese, mektep, imaret ve darüşşifa bulunur. İmaret dışındaki yapılar Sinan'a ait tezkerelerde yer almaktadır.

* Haseki Külliyesi, yapımından günümüze geçirdiği çok sayıda afet sonrasında onarıma tabi tutulmuştur. Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'ne ait bu makalede, cami ve ahşap meşruta dışındaki medrese, sıbyan mektebi, imaret ve Darrüşifa'da gerçekleştirilen onarımlara yer verilecek, 2010-2102 restorasyonu ayrıntılı olarak ele alınacaktır.