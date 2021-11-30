Minare beşik gibi sallandı, elektrik direkleri yan yattı

Düzce'de etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle caminin minaresi beşik gibi sallandı. Aynı zamanda bir öğrenci yurdunun çatısı çöktü, bazı binaların çatısı ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak etrafa saçıldı. Tekirdağ ve Çorum'da ise elektrik direkleri yan yattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarının ardından Düzce’de lodos etkili oluyor. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu, bazı evlerin çatılarında çökme meydana geldi.

MİNARE ADETA YATTI KALKTI

Düzce'nin Karaçörtlen köyünde ise caminin minaresi rüzgar sonrasında beşik gibi sallandı. Bu anlar da köyde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEKİRDAĞ’DA ELEKTRİK DİREKLERİ YAN YATTI

Şiddetli fırtına sebebiyle Tekirdağ'ın çeşitli bölgelerinde dev elektrik direkleri daha fazla dayanamayarak yıkıldı. İhbar üzerine TREDAŞ ekipleri devrilen 10 adet demir elektrik direklerinin kaldırılması için çalışma başlattı.

3 TEKNE BATTI

Şarköy ilçesinde ise balıkçı barınağındaki 3 tekne, lodos nedeniyle battı. Tekneler, ekipler tarafından sudan çıkarılırken, Şarköy açıklarında ise büyük gemilerin demirlendiği görüldü. DHA-İHA

İlginizi Çekebilir Bolu'da şiddetli rüzgar: Trafik lambası koptu, elektrikler kesildi

İlginizi Çekebilir İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı: O anlar kamerada