Mısır silaj makinesine kaptırdığı sol bacağı parçalandı

Afyonkarahisar’da mısır hasadı yapılan tarlada bacağını silaj makinesine kaptıran 40 yaşındaki Sabri Ergin'in sol bacağı parçalandı. Talihsiz adamın ayağını kaptırdığı makineden AFAD ve 112 Acil servis ekipleri çıkardı.

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Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören köyünde mısır hasadı yapılan tarlada çalışan Sabri Ergin sol bacağını henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü mısır silaj makinesine kaptırdı.

Kanlar içinde kalan Ergin'in durumunu gören tarladaki diğer çalışanlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Ergin'in bacağının makine içerisinde olduğunu ve çıkaramadığını görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 acil servis ekipleri istedi.

MAKİNEYİ SÖKEREK AYAĞINI ÇIKARDILAR

Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren bir uğraşın ardından makinenin bazı yerlerini sökerek Ergin'in parçalanan bacağını makinenin içinden çıkarmayı başardı.

Ergin ardından olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Ergin yapılan ilk tespitlerden bacağının büyük bir bölümün parçalandığı belirlenirken, yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. (İHA)