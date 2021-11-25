MİT, PKK’nın kritik ismini etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda örgütün dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören etkisiz hale getirildi.
MİT’in PKK’ya yönelik Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara’da 4, Kandil’de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, PKK/KCK’nın dış ilişkiler sorumlularından, ‘Botan’ kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.
Gara’da etkisiz hale getirilen terörist Gören’in, bir süre PKK’nın ‘TAK yapılanması’nda faaliyet gösterdiği, TSK’nın gerçekleştirdiği ‘Pençe’ operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.