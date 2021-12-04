Mitinglerde ‘doluluk’ polemiği

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Siirt’ten yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitingini hedef alarak, “Mersin’de bu kadar kalabalık toplayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki, ‘Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.’ Ya sen önce şu anda toplandığın kalabalık ortada…” ifadelerini kullandı. CHP'liler mitinge 100- 120 binin üzerinde kişinin katıldığını belirten Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir dikkat çeken bir görüntü paylaştı.

Batuhan SERİM

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Siirt'te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Mersin'deki mitingini hedef alan Erdoğan, “Bak, bugün Mersin'deydi… Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki, ‘Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.' Ya sen önce şu anda toplandığın kalabalık ortada… Resmi rakamlar elimizde. İşte bak Siirt burada… Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Bırak kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENDE KÜÇÜLTÜLEN ALAN BİLE DOLMAMIŞTI

Erdoğan'ın, 17 Eylül'de Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da yapılması planlanan açılış törenine beklenen katılım sağlanmamıştı. Planlanan saatte boş olduğu gözlenen alanda toplu açılış töreninin 1 saat ertelenmesi dikkat çekmişti. TIR araçları ve demir bariyerlerle küçültülen Cumhuriyet Meydann’ndaki boşluk olduğu görülmüştü.

CHP'nin Mersin'de aynı alanda yapmayı planladığı miting, ‘Hukuken mümkün değil' denilerek valilik tarafından engellenmişti. CHP'de bugün mitingi eski Tevfik Sırrı Gür Stadyum önünde gerçekleştirdi. Miting sırasında drone ile çekilen görüntülerde alanın büyük oranda dolduğu, yoğun kalabalıkların oluştuğu, kalabalığın Silifke Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı’na doğru taştığı görüldü.

CHP'YE GÖRE 100-120 BİNİ AŞKIN KİŞİ

CHP’li isimler, polis kaynaklarının kendilerine 85-90 bin rakamını telaffuz ettiklerini ancak mitinge 100-120 binin üzerinde kişinin katılımının olduğunu tahmin ettiklerini, bu mitingin, Bülent Ecevit’in muhalefet lideri olduğu 1970’li yılları anımsattığını belirtti.

CHP Parti Meclisi üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, kürsüye en uzak alanda yaşanan izdihamı farklı açıdan gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.