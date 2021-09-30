MKE A.Ş. personel alacak

Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirket'ine bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Makine Teknolojileri Operatörü, Tezgâh ve CNC Operatörü Kimyasal Proses Operatörü Üretim Kalite Kontrol Çalışanı Kaynak Operatörü, Vinç Operatörü, Forklift Operatörü Isil İşlem ve Yüzey İşlem Çalışanı Bakım Çalışanı (Elektrik/Elektronik/Otomasyon), Bakım Çalışanı (Mekanik) Tesis Bakım Çalışanı (Sıhhi Tesisat, İşletme Elektrikçiliği, İklimlendirme), Çelik ve Pirinç Üretim Çalışani (Pota Hazırlama, Döküm), Çelik ve Pirinç Üretim Çalışanı (Dövme, Kesme) kadroları için başvurular 30 Eylül 2021 saat 17.00’ye kadar alınacak.

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