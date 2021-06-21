MKE’nin ‘şirketleşmesi’ teklifi memurları ayağa kaldırdı, miting düzenlendi

AKP milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Anonim Şirketi kurulmasını öngören kanun teklifi, ikinci bir Tank Palet Fabrikası olacağı eleştirilerine maruz kaldı. Tepki çeken adımın ardından kamu sendikaları meydanlara çıkıp eyleme geçme kararı aldı.

TÜRK ENERJİ-SEN GENEL BAŞKANI: MECLİS SİZİNSE MEYDANLAR BİZİMDİR

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer, şöyle konuştu:

* MKEK Kurumunda yapılmak istenen kanun değişikliğini kabul etmemiz mümkün değildir. İstişari, siyasi ve tüm iletişim kanallarını kullanmamıza rağmen bu çabalarımız maalesef kurum yetkilileri ve hükümet tarafından dikkate alınmamıştır.

* Ülkemizin stratejik ve güvenlik açısından geleceğine dair endişelerimizin yanında, kanun değişikliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren MKEK kurumunda bir tane bile memur kalmayacaktır.

* 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık birim tecrübe, emek ve kazanılan haklar, yapılan kariyerler ve kurulan aile düzenleri yok olacağından ilkeli ve sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği üretimden gelen gücümüzü kullanıp memurlarımız için meydanlara iniyoruz. Hak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Meclis sizinse meydanlar bizimdir.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: YOL YAKINDAN DÖNÜLMELİDİR

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı sendikalar bugün Ankara'da MKEK Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Eylemde “Kadro hakkımıza dokunma, memur devletin güvencesidir”, “MKE'de keyfi dayatmaya hayır”, “Milli güvenlik şirketleştirilemez, kamu görevlisi işçileştirilemez” pankart ve dövizleri açıldı.

Basın açıklamasında bulunan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:

* MKEK’da statü değişikliği adı altında ‘özelleştirmeye’ zemin oluşturacak; asttan üste tüm kurum personeli mağdur edecek tasarı dayatılmamalı. Yol yakınken dönülmelidir. Bu sese kulak verin!

* Kamuda adaletsiz istihdamın son bulması için yıllardır tek çözümün kadrolu istihdam olduğunu anlatıyoruz Hakkı teslim etmek yerine şimdi yeni bir oldu bitti ile karşı karşıyayız. Yanlıştan dönülmeli.

CHP'Lİ ÖZEL: OSMANLI'NIN EN ÖNEMLİ VARLIKLARINDAN BİRİSİNE HIYANET ETME NOKTASINA GELDİLER

MKE fabrikalarının bulunduğu Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ve partililerin katılımıyla “MKE'ye sahip çık” mitingi düzenlendi.

Eyleme siyasi partilerden geniş katılım gösterildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın eyleme katılanlar arasındaydı.

Eylemde basın açıklaması gerçekleştiren Özgür Özel, şöyle konuştu:

* Bugün iktidarda olup Osmanlı'nın mirasını sahiplenenler, hepimizin gurur duyduğu geçmişe sahip Osmanlı ile gurur duyanlar, Osmanlı'nın en önemli varlıklarından birisinin emanetine hıyanet etme noktasına gelmemelilerdir.

* Biz buna itiraz ediyoruz ve izin vermeyeceğiz. Meclise gelen teklife baktım. ‘Bu teklifin içine şunu da koyun' demek, Makina Kimya'yı gözden çıkarmaktır. Makine Kimya'nın kanun teklifini kabul etmek, yenilgiyi baştan kabul etmektir.

“GEÇMİŞTE GÖRDÜĞÜMÜZ FİLMİ HATIRLATTI”

“Güç ne genel başkandır ne bakanlar, ne cumhurbaşkanlarıdır ne milletvekilleri. Eğer halk bir şeyi isterse olur, halk karşı çıkarsa olmaz. Güç sizin elinizde, biz sizin arkanızdayız” diyerek memurlara ve vatandaşlara seslenen Özel, şöyle konuştu:

* Bir zamanlar 20 binin üzerinde işçisi olan, şimdi 5 bin rakamıyla istihdam sağlayan, her birinizin kursağından geçen lokmanın sebebi, kaynağı, bu kadar önemli bir tesiste özelleştirme sırasında yapılacaklar bize geçmişte gördüğümüz bir filmi hatırlattı.

* Aynı kanun teklifleriyle Soma ilçesindeki termik santralimiz özelleştirilirken gördük. Siz, sözleşmeli personel olmaktan çıkacaksınız. Memur hüviyetini kaybedeceksiniz. İş kanununa göre düz işçi olacaksınız. Bunu kabul etmezsen sana sürgü yolları, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bugünkü unvanınla çalış diyecekler.

* Soma'daki termik santralde argon kaynakçısına İzmir'in Buca'sında kalorifer kazanı yaktırdılar, kalorifer külü temizlettiler. O yüzden birden çok şehir tercih etmeyi bırakın. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa en temelden itiraz edin. ‘Makine Kimya Kırıkkale'nin, kimselere vermeyiz' deyin.

“MEHMETÇİĞİN CAN GÜVENCESİNE ŞİRKET STATÜSÜ DÜŞÜNÜLEMEZ”

“Atatürk bu kurumu kurarken anonim şirket vardı. Şirketleştirmeye dönüp de bakmadılar. Çünkü milli bir kurum. Milli savunmayla ilgili bir kurum” diye konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

* MKE'nin ürettikleri Mehmetçiğin elinde olacak, hepimizin canının güvencesi Mehmetçiğin de canının güvencesi olacak bir kurum için asla ve asla bir şirket statüsü düşünülemez.

* O şirket meclis denetiminden çıkarılamaz. Yarın şirket olursa denetimlerden çıkıp bir başı bozukluk, bir sahipsizlik, bir savrulmuşluk içinde olacaktır.

CEMAL ENGİNYURT: TANK PALET YETMEDİ MAKİNA KİMYAYI DA YİYECEKLER

Mitingde yer alan Cemal Enginyurt ise, “MKE şirkete dönüştürülmek isteniyor. Tank Palet yetmedi, Makina Kimyayı da yiyecekler. Buna gönül ve vicdan rıza gösteremez. MKEK'nın özelleşmesine karşı; MKEK çalışanlarının haklı mücadelesine destek olmak için Kırıkkale'deyiz. MKEK Türk milletinindir özelleştirilemez” dedi.

Mitingde “Savunma sanayi şirketleşemez” sloganları atıldı.

SAADET PARTİLİ AYDIN: BEKA DEDİĞİNİZ MKE’YE SAHİP ÇIKMAKLA OLUR

Kırıkkale’de düzenlenen mitingde diğer parti temsilcileri de konuşma yaptı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Birol Aydın, şu ifadeleri kullandı:

* Beka beka diye 7/24 saat iktidar cenahı tarafından nutuklar atılıyor ya. Beka demek, hamaset demek değildir.

* Memleketin, ülkenin, milletin bekasına sahip çıkmak nutukla olmaz, Makine Kimya'ya sahip çıkmakla olur. Üretimle olur. Demokrasiyle olur. Tam hukukla olur. Birlikte yaşama bilinciyle olur. Biz sizin yanınıza Makine Kimya'nın önemini anlatmak için, Türkiye'miz için, silahlı kuvvetlerimiz için ne büyük öneme haiz olduğunu anlatmak için gelmedik.

* Son 20 yıldır yanlış, beceriksiz kaygı ve endişe verici özelleştirme anlayışının gelip kapımıza dayandığını, kaygılarınızda haklı olduğunuzu, dolayısıyla kendinize sahip çıkmanız gerektiğini, kendinize sahip çıkmak demenin Makine Kimya'ya sahip çıkmaktan geçtiğini hatırlatmak için, beraber aynı hassasiyeti taşıdığımızı size ifade etmek için geldik.

* Biz bu filmi gördük. Statü değişikliği diyecekler. Anonim şirket diyecekler… Biz sizin şeker fabrikalarının özelleştirilmesindeki tutumunuzu biliyoruz. Seka fabrikasından biliyoruz. Sizin söylediğinize değil, yaptıklarınıza bakıyoruz.

DEVA PARTİSİ İL BAŞKANI: MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı İsmail Oğuz ise şunları söyledi:

* Madem iyi niyetlisiniz o zaman bu 5 soruyu cevaplayın. Kadrolu işçi ve memurların durumu ile taşeron işçilerin kadro düzenlemesi nasıl olacaktır? İşçi ve memurlara geçiş süreci hakkında gerekli bilgilendirme yapılarak anlamlı bir tercih hakkı sağlanacak mıdır?

* Kırıkkale'de doğup büyüyen vatandaşlarımızın anonim şirkete geçildikten sonra kendilerine önerilen sözleşmeyi kabul etmemeleri halinde, kendilerine Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarının yanı sıra Kırıkkale'de diğer kamu iktisadi teşebbüslerinde iş imkanı sağlanacak mıdır?

* MKE'nin Kırıkkale'de büyük bir istihdam sağladığı dikkate alındığında bu hususta il bazında geniş kapsamlı istişareler neden yapılmamıştır? MKE, anonim şirkete dönüştürüldükten sonra varlık fonuna da dahil edilecek midir?

* MKE'nin şirkete dönüştürülmesinden sonra ihaleler nasıl yapılacaktır? Emekçilerimiz ve şehrimiz kaygılı. Ancak buradan sözünü veriyorum. Bir emekçimizin dahi mağdur edilmesine, yerinden yurdundan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI: GEREKİRSE AÇLIK GREVİ YAPACAĞIZ

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık da şöyle konuştu:

* Katarlılar geldi MKE'yi gezdi. Bunlar niye geldi dediğimizde ‘Tank Palet Fabrikası'nda tank üreteceğiz, tankın üstüne konacak top namlularını tespit etmeye geldiler' dediler. ‘Geçin bunu' dedik. ‘MKE'ye göz diktiniz' dedik.

* MKE'yi size yedirmeyeceğiz. Biz bu meydanlardayız. Gerekirse açlık grevi yapacağız. Gerekirse çadır kuracağız. Bu MKE'yi birilerine peşkeş çektirmeyeceğiz.