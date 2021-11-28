Moskova’dan getirilen dev ayna, gözlemevine taşınıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan testlerin ardından dün gece askeri kargo uçağı ile Erzurum'a getirilen, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobuna ait, 4 metre çapındaki ayna özel güvenlik tedbirleri ve büyük titizlikle yüklendiği TIR ile 3 bin 170 metre yükseklikte kurulacağı yere taşınıyor.

Orhan BOZKURT

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Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri’nde yapımına devam edilen DAG teleskobunda kullanılacak, 4 metre çaplı aynası Rusya’nın başkenti Moskova’da kaplandı. Optik testleri de başarıyla geçen teleskop aynası, dün Rusya’ya ait askeri uçakla Erzurum Havalimanı’na getirildi.

40 KİLOMETRE MESAFEYİ 5 SAATTE GEÇECEK

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve DAG çalışanlarının bulunduğu havalimanında ayna bugün büyük titizlikle TIR’a yüklendi. Sabah saatlerinde havalimanından yola çıkarılan ayna yüklü TIR, özel güvenlik ve polis eskortu eşliğinde kent merkezinden geçti. Trafik ekiplerinin kontrolü altında geçişini tamamlayan TIR, 40 kilometrelik mesafeyi 5 saatte geçerek 3 bin 170 metre yükseklikteki Karakaya Tepesi’nin zirvesinde yer alan DAG’a ulaşacak.

HAZİRAN AYINDA MONTAJ İŞLEMİ BAŞLAYACAK

Karakaya Tepesi’ne tırmanış öncesi TIR’daki aynanın son kontrolleri yapılırken, ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, basın mensuplarını bilgilendirdi. Yeşilyaprak, “Ayna kaplanmak üzere Rusya’da bulunuyordu. Biz de ekip olarak 1 ay önce Moskova’daydık. Testleri tamamlanan ayna dün dev uçakla Erzurum’a getirildi. DAG’ın 4 metrelik aynasını Konaklı Karakaya zirvelerini çıkarmak için buradayız.

Hemen hemen yolun 3’te 1’ini tamamladık, dağ yoluna vardıktan sonra biraz daha yavaşlayacağız çünkü hassas bir ekipman taşıyoruz. O yüzden de olabildiğince konforlu bir şekilde aynayı götürmek istiyoruz. Yukarıda da kar yağışı başladı. O yüzden biraz acele etmemiz gerekiyor. Yolu hem eskortlarla kontrol altına alıp hem de dağdaki yağan karı ufak da olsa temizleyerek yukarı kadar çıkmayı düşünüyoruz.

Aynayı gözlemevine çıkarttıktan sonra kar sebebiyle şantiyede çalışmalar bitecek çünkü kar yağışından sonra kışın çalışmayacağız. Haziran ayı itibarıyla tekrar montaj işlerine devam edeceğiz” dedi.

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