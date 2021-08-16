MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit, 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Terörle mücadele kapsamında yürütülen Pençe-Şimşek operasyonundan acı haber geldi. Terör örgütüyle girilen çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit olurken 1 asker de yaralandı. MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.

KASTAMONU’YA ACI HABER ULAŞTI

Sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün acı haberi Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşının havayolu ile Kastamonu Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor. Şehidin naaşının Taşköprü ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.