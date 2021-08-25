MSB açıkladı: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Sozcu.com.tr

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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 9 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama şu şekilde;

MSB: Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8’i Barış Pınarı bölgesinde, 1’i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPGli teröristi etkisiz hâle getirdi.