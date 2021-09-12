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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok!’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.”

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