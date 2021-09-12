MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok!’ diyerek şu ifadeleri kullandı:
“Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.”