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MSB: Libyalı askerlere keskin nişancı eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya’daki meşru hükümet ile imzalanan Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libyalı askerlere keskin nişancı eğitimi verildiğini belirtti.

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MSB: Libyalı askerlere keskin nişancı eğitimi verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'daki meşru hükümet ile imzalanan Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerin uluslararası hukuka uygun olarak devam ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, görevli personelin son olarak Libyalı askerlere “Keskin Nişancı Eğitimi” verdiği belirtildi.

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