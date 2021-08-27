MSB’den Afganistan açıklaması: Tahliyeler tamamlandı
Afganistan ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Afganistan’daki Türk askerlerinin tahliyelerinin dün ve bugün gerçekleştirilen uçuşların ardından tamamlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ‘ülkenize hoş geldiniz’ diyoruz” denildi.