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MSB’den S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medya üzerinde yer alan S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne götürüldüğü iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

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MSB’den S-400 açıklaması

Sosyal medya üzerinden, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi bataryalarını, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü’ne getirdiği iddia edildi.

MSB kaynakları konu hakkında yaptığı bilgilendirmede, “Sosyal medyada yer alan S400'lerin İncirlik'e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir” açıklamasında bulundu.

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