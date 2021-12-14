MSB’nin eski Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz’a tahliye

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken başkasına ait kimlikle yakalanan MSB'nin eski Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz tahliye edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Nuri Cankıymaz ve avukatı salonda hazır bulundu.

Cankıymaz, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken başkasına ait kimlikle yakalanmış, hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' ve ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açılmıştı.

“GERÇEKLER ORTAYA ÇIKANA KADAR BEKLEYECEKTİM”

Hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve tutuksuz olarak yargılanmak istediğini belirten Cankıymaz, şunları söyledi:

“9,5 aydır cezaevindeyim. 2015 yılında emekli oldum ve 5 sene boyunca ikametimin belli olduğu evde yaşamaya devam ettim. Darbe girişiminden sonra evime baskın yapıldı. Ben de gerçekler ortaya çıkana kadar yurt dışında bekleyecektim. Daha önceki yıllarda gezi amaçlı çeşitli ülkelere seyahat ettim. Kaçacak olsaydım eğer geri dönmezdim.”

Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı, Nuri Cankıymaz hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 kez olmak üzere imza vermesi kaydıyla tahliye kararı verdi. Bundan sonraki duruşmalarında tutuksuz yargılanacak olan emekli askerin duruşması 5 Nisan tarihine ertelendi.

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