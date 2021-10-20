MTA nedir, ne demek? İşte MTA açılımı…

Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde meydana gelen patlamanın ardından vatandaşlar "MTA nedir, ne demek" sorusuna yanıt arıyor. MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.

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MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise patlamanın yaşandığı yerin hakkında araştırmalara başladı.

MTA NE DEMEK?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 14 Haziran 1935’te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kanun çıktığında adı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’ydü, Aralık 1983’te bu isim Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.

MTA Ankara’daki merkezinde bulunan genel müdür ve dört genel yardımcısı tarafından yönetilir. MTA’nın ana hizmet birimleri; Jeoloji Etüdleri, Jeofizik Etüdleri, Enerji Hammadde Etüd ve Arama, Maden Etüd ve Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Daire Başkanlıklarıdır. Kuruluşun taşra örgütü, 12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.