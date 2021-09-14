Müdür yardımcısından tepki çeken ifade: Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Hurma ortaokulunda eline mikrofon alıp öğrencilere; “Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım” diyen müdür yardımcısına veli ve öğretmenlerden tepki geldi.

İsmail AKIN

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Antalya'da Hurma Ortaokulu'nda müdür yardımcısı kadın öğrencilere, “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada” diye azarladığı bir video tepki çekti.

Bahçede toplanan öğrencileri okul temizliği konusunda azarlayan müdür yardımcısı kadının sözleri velilerden ve eğitimcilerden büyük tepki aldı.

“OKUL İDARESİNİN CİNNET HALİ”

Öğretmenin konuşması tasvip edilecek bir şey olmadığın dile getiren Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sözen şunları söyledi:

* Bir kere o yaştaki çocuklara söylenmeyecek sözler hakaretler içeriyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi tasvip etmediğimizi söylüyoruz.

* Bu aslında okullardaki tablonun göstergesidir. Çünkü okullarda temizlikçi-güvenlikçi yok. Hala İŞKUR'dan atama yapılmamış.

*Okulların açılmasından 1 hafta geçmiş olmasına rağmen. Okulların hijyen ve bahçeleri çok kötü durumda. Dolayısıyla müdür yardımcısı da bunu öğrencilerden çıkartıyor.

* Bu söyleme kabul etmiyoruz ama önemli bir gerçeği açığa çıkarması açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bun şöyle de ifade edebiliriz, ‘okul idaresinin cinnet hali'.

*Milli Eğitim Müdürlüğü ile bakanlıklarla istişare içinde olamamanın çaresizliği-dışavurumu olarak değerlendirmelidir.

* Ne olursa olsun o konuşma yapılabilecek konuşmalar değil. Özellikle o yaştaki öğrencilere söylenecek sözler değil.

* Eğer okulun temizliği yapılmıyorsa kim sorumluysa, kim görevlendirilecekse onlarla istişarede bulunması gerekiyor. Öğrenciler temizlik elemanı değil okulda. Çocuk bu nihayetinde. Öğrenmek için okula geliyor”

Ne olmuştu?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma ortaokulunda müdür yardımcısı kadın elindeki mikrofonla öğrencilere okulun temizliğinden sorumlu oldukları söyledi ve ‘Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' dedi.

Okula çocuğunu almaya gelen bir velinin cep telefonu ile çektiği videoda öğretmen şunları söyledi:

* Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım. Ben konuşuyorum burada, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. İlk ve son kez uyarıyorum!

* Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. Okul saatleri içerisinde cep telefonlarınız açık olmayacak.