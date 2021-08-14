Muğla Belediye Başkanı: Şehrimiz, ormanlarının yüzde 8’ini kaybetti

Muğla’da yangınların tamamen kontrol altına alınması üzerine meydana gelen tahribatı görmek için, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, helikopterle incelemeler yaptı. Gürün, "Yüzde 68 orman varlığına sahip şehrimiz bu zenginliğinin yüzde 8’ini kaybetti. Zamanı geri alamayız ama ormanlarımızı yeniden umutla yeşertebiliriz" dedi.

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12 Ağustos itibariyle Muğla'da meydana gelen orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. 15 gün boyunca şehrin çeşitli ilçelerinde devam eden yangınlar nedeniyle yaklaşık 66 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ormanlarda meydana gelen tahribatı görmek ve yangın alanlarında incelemelerde bulunmak için havadan gözlem yaptı.

WWF- Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopterinin söndürme görevini tamamlamasının ardından Başkan Gürün, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz İlçelerinde havadan incelemelerde bulundu.

“ŞEHRİMİZ ORMANLARININ YÜZDE 8'İNİ KAYBETTİ”

Yaptığı incelemelerinde açıklama yapan Gürün, şunları söyledi:

“29 Temmuz'da başlayıp 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınları bizden çok şey aldı. Havadan inceleme fırsatı bulduğum yangınların coğrafyamızda bıraktığı iz, yeşille siyahın mücadelesi gibi ormanlarımızı savaş alanına çevirmiş. Yüzde 68 orman varlığına sahip şehrimiz bu zenginliğinin yüzde 8'ini kaybetti. Zamanı geri alamayız ama ormanlarımızı yeniden umutla yeşertebiliriz. Yangın söndürmede aktif rol alan helikopterimiz görevini tamamladı. Bu hava aracının Muğla'ya getirilmesinde büyük rolü olan WWF- Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve katkı sunan diğer herkese tek tek teşekkür ediyorum.”