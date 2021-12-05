Muğla’da, 25 ev ve çok sayıda işyerini sel bastı

Muğla'da yaşanan yoğun yağış sonrasında bazı ilçelerde meydana gelen sel baskınlarında 25 ev, çok sayıda iş yeri ve toplamda 91 ayrı yerde sel baskını olduğu açıklandı. Baskınlarda ciddi bir hasar yaşanmadığı belirtildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da yaşanan yoğun yağış sonrasında Menteşe, Marmaris, Fethiye, Datça, Bodrum, Dalaman, Ortaca, Ula ve Milas ilçelerinde meydana gelen 91 ayrı sel baskınlarında 25 ev, çok sayıda iş yeri zarar gördü. Muğla Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler sonucunda ciddi hasar ile karşılaşılmadığı açıklandı.

9 ilçe ve mahallelerinde yaşanan sel baskınlarıyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından şu açıklama yapıldı:

“Kentimizde yaşanan yoğun yağışlarda büyükşehir belediyemiz ve diğer kurumlarımızca alınan önlemler sonucunda ciddi hasarla karşılaşılmamış, ihtiyaç bulunan yerlerde anında müdahaleler ekiplerimizce yapılmıştır. Büyükşehir Belediyemizin 335 personel, 122 araç ile katıldığı çalışmalara ilçe belediye ve AFAD ekipleri de katılmıştır.”

HANGİ İLÇEDE NE YAŞANDI

Yoğun yağmur yağışları sonrası;

* Menteşe ilçesinde 1 ev, 1 okul, 1 işyeri su baskını, 6 yol ve su baskını, 1 STK binası su baskınına uğradı.

* Marmaris: 9 dere taşması ve temizliği, 61 su baskını, 15 ev, 2 adet otel su baskını,

* Fethiye: 8 su baskını,

* Datça: 2 işyeri su baskını, 2 yol su baskını, 2 ev su baskını, 1 dere taşması,

* Bodrum: 1 depo, 1 ev su baskını.

* Dalaman: 5 yol su baskını, 1 ev su baskını,

* Milas: 4 yol ve su baskını, 2 ev ve 1 depo su baskını,

* Ortaca:5 yol ve su baskını,

* Ula: 3 ev su baskını.

Öte yandan Marmaris, Milas, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde yol ve kanal açma-temizleme çalışmaları devam ediyor.

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