Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muğla’da saat: 17:03’te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü Datça. Depremin derinliği ise 8.09 kilometre olarak belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER