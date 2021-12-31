Muğla’da 9 bin 255 litre kaçak içki yakalandı

Muğla genelinde jandarma bölgelerinde bir yıl boyunca gerçekleştirilen sahte, kaçak alkollü içecekler üretimi ve satışı operasyonlarında 9 bin 255 litre sahte içki yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son dönemde vatandaşların sağlığını hiçe sayarak sahte, kaçak alkollü içecekler üretimi ve satışında ciddi artışlar yaşanması nedeniyle halkın sağlığını korumak ve satışa sunulan sahte, kaçak alkollü içeceklerin tüketiciye ulaşılabilirliğinin engellenmesi 2021 yılı içinde çok sayıda operasyonlar düzenlendi.

Denetlemeler ve operasyonlarda 9 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 405 litre viski, 331 litre votka, 2 bin 904) litre rakı, 6 litre cin, 4 bin 384 litre şarap, 3 litre şampanya, 62 litre likör, 719 litre diğer alkollü içecekler, 441 litre etil, metil alkol ve 10 litre alkollü içki aroması bulunuyor.

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