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Muğla’da maden ocağı göçtü: 3 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen maden ocağı göçüğünde üç işçi yaralandı.

Yaşar ANTER
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Muğla’da maden ocağı göçtü: 3 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Gürleyik köyü yakınlarındaki maden ocağında bu sabah saatlerinde meydana gelen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Ramazan Uçar'ın işletmeciliğini yaptığı  ocakta, kayaların galeriyi kapattığı tünelde mahsur kalan işçiler yaklaşık üç sata süren çalışma sonunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden ikisinin bacaklarında kırık olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı, jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
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