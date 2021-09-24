Muğla’da üniversite öğrencilerinden ‘barınma’ protestosu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin (MSKÜ) öğrenci topluluklarınca üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için basın açıklaması yapıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Ülke genelinde yaşanan yurt eksikliği eylemlerine Muğlalı öğrenciler de katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) öğrenci topluluklarınca Yoğurtçu Parkı'nda üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için basın açıklaması yapıldı.

Konaklama ihtiyacını karşılamaya uygun binaların geçici olarak öğrenci yurduna dönüştürülmesi gerekliliğinin belirtildiği açıklamada, “Barınma öğrencinin temel hakkıdır. Barınma ihtiyacının karşılanmadığı koşulların oluşması, öğrenme hakkının önüne geçmektedir” denildi.

“ÜLKE GELECEĞİNİN KADERİ FIRSATÇILARIN ELİNE BIRAKILMAMALI”

“Öğrenciyi, fırsatçıların insafına bırakmak, kaderine terk etmektir” diyen Ali Özgür, ülke geleceğinin kaderi olan gençlerin, emlakçıların insafına ve fırsatçıların ellerine bırakılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Muğla'da üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanması adına devlet kurumlarının eşgüdüm halinde çalışarak tüm kamu imkanlarını seferber etmesi gerekiyor.

* Daha başını sokacak bir çatı bulamayan gençlik nasıl üretecek? Türk gençliği olarak eğitimimize devam etmek istiyoruz. Üretmek istiyoruz. Paylaşmak istiyoruz. Vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar olmak istiyoruz.

* Türk gençliğinin sorunlarını oyun konsolu, bolca internet ve ucuz oy argümanlarından ibaret zannedenlere sesleniyoruz; Türk gençliği Türkiye'nin yarınlarını kurmak istiyor. Öğrencilerin barınma sorunu, bu gayenin önüne geçemez.

“TEK BİR SIRA ARKADAŞIMIZ DAHİ BU SORUNA MAHKUM DEĞİLDİR!”

Üniversite öğrencilerince yoğun bir ilginin gösterildiği açıklamada Ali Özgür, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililere şu çözüm önerileri ile seslendi:

* Öğrencilerin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için devlet kurumu, sendika, baro vb. kuruluşların misafirhaneleri, öğretmen evleri, orduevleri, üniversite çevresindeki özel yurtlar ve oteller cüzi ücretlerle öğrencinin kullanımına açılmalıdır.

* Konaklama ihtiyacını karşılamaya uygun binalar geçici olarak öğrenci yurduna dönüştürülmelidir. Üniversite içerisinde ve çevresinde uygun görülen arazilere öğrencilerin barınabilmesi için geçici konaklama alanları kurulmalıdır.

* Herhangi bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayamamış öğrencilerin geçici süreliğine buralarda konaklatılması sağlanmalıdır.

“MEVCUT DEVLET YURTLARININ KAPASİTESİ YETERLİ DEĞİL”

* Mevcut devlet yurtlarının kapasitelerinin yeterli olmadığını belirten Özgür, şunları söyledi:

* Önümüzdeki süreçte planlı şekilde devlet yurtlarının sayısının arttırılması ve yurt koşullarının iyileştirilmesi öğrencilerin daha güvenilir ve daha uygun fiyatlar karşılığında barınmasını sağlayacaktır.