Muğla’da yanan ormanlar küllerinden yeniden doğuyor

Muğla'nın yanan ormanlık alanlarından sevindiren görüntüler geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, yanan alanlardan doğanın canlandığını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. fotoğraflarda, ağaçların yeni sürgün verdiği ve kuşların ormana döndüğü görülüyor.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, binlerce dönüm orman alanının kül olduğu Muğla için müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. ‘Size güzel haberlerim var’ diyen İlemin, , yanan alanlardan doğanın canlandığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

MAKİ TÜRLERİ TEKRAR SÜRGÜN VERİYOR VE YEŞERİYOR

Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçtiğini aktaran İlemin, “Hayıt, Sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak. Bakın yanmış orman ve ağaçlara dokunulmağında neler oluyor! Kızıl sırtlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş.” diyerek bölgeden çektiği fotoğrafları paylaştı.

YANMIŞ ORMANIN İÇİNDEN AĞAÇ KAKAN SESLERİ GELİYOR

Yanan ormanlarda doğal yaşamın yeniden canlandığına vurgu yapan İlemin, şunları söyledi:

– Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor! Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt! Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor! Toprak altında kendini korumuş karıncalar yeni delikleri açmış çoktan kış hazırlıklarına başlamış bile! Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK'lar ile koordineli olarak devam ediyor.

– İzleme çalışmaları hayata geçireceğiz. Datça yönünden Marmaris'e gelirken karşıda Marmaris tarafındaki yanık saha karşıma çıktı. Geceleri o nokta alev topu gibiydi. Ancak doğa kısa zamanda yolunu buluyor. Karakulakları merak ediyorsanız durumları gayet iyi! Sadece yaban kedileri biraz kritik, ancak atlatacaklarına inancım tam! Yeter ki biz artık doğayı ıslah etmeyi bırakalım! Devam edersek o bizi mutlaka ıslah eder!