Muharrem İnce: Arap’a yalvaracağına lüks araçları sat

Muharrem İnce Bursa'da konuştu, "Erdoğan, Arap'a yalvaracağına Türkiye'deki 150 bin makam aracının 50 bini lüks. Bu 50 bini sat, bir ay içinde al sana 5 milyar dolar" dedi.

Halil ATAŞ

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Memleket Buluşmaları programı kapsamında Bursa'ya geldi. Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden İnce, Kapalıçarşı'da esnafla dertleşti. Ulucami'de cuma namazı kılan İnce, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ BETONA GÖMDÜLER”

İktidara ekonominin gidişatı üzerinden yüklenen İnce, “Tam bir ay önce Bursa'daydım. Dolar 9.43, çeyrek altın 900 liraydı. Bugün dolar 12 liranın üzerinde, küçük altın da 1100 TL. 19 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu. Türkiye'nin ekonomisine betona gömdüler. Üretim ekonomisi düzenini kurmadılar. Şimdi bunları eleştirenleri de linç ediyorlar ‘mandacı' diyorlar” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARI BU DURUMA DÜŞÜRENLER UTANSIN”

Benzine yapılan zamlar nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan kuyrukları değerlendiren İnce, “Vatandaş benzine zam geleceğini duyunca sadece bir sefere mahsus 50 TL kar etmek için kuyruk oluşturuyor. İnsanları bu duruma düşürenler utansın” diye konuştu.

“DIŞ GÜÇLER HEP VARDI”

İktidara dış güçler söylemi üzerinden yüklenen İnce, “Böyle bir ortamda bir büyük palavra devreye giriyor; dış güçler. Bu dış güçler yeni mi çıktı? Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Atatürk'ün döneminde dış güçler yok muydu? Bu dış güçler Erdoğan gidince yok mu olacaklar? 1000 yıl önce de dış güçler vardı. 1000 yıl sonra da dış güçler olacak. Köprü geçiş ücretini euro ile yapıyorsun sonra dış güçler diye bağırıyorsun” şeklinde konuştu.

“MADEM YÜKSEK KUR İYİYDİ NEDEN 128 MİLYAR DOLARI HARCADIN”

“Cumhurbaşkanı konuştukça dolar artıyor” diyerek sözlerine devam eden İnce, “Cumhurbaşkanı konuşunca doların düşmesi lazım. Bizde tam tersine dolar artıyor. Şimdi yeni bir palavra başladı. Yüksek kur iyiymiş! Madem yüksek kur iyiydi dolar 6.80'deyken niye 128 milyar doları harcayıp doları 6.80'de tutmaya çalıştınız” dedi.

“LÜKS ARAÇLARI SAT”

Bin Zayed’in ziyaretine de değinen ve Erdoğan'a seslenen İnce, “Birleşik Arap Emirlikleri'ne düne kadar terörizmin yardımcısı diyordu. Şimdi aman para gelsin diye bu işlere girmene gerek yok! Erdoğan alacağın para 10 milyar dolar. Ben sana çok daha basit bir şey söyleyeyim. Arap'a yalvaracağına, Türkiye'deki 150 bin makam aracının 50 bini lüks. Bu 50 bini sat, bir ay içinde al sana 5 milyar dolar” açıklamasında bulundu.

“TEKRAR UYARIYORUM”

İnce, “Buğdayın anavatanında da buğday bulamıyorsak bunu konuşuyorsak bu bile durumu anlatmaya yeterlidir diye düşünüyorum. Tekrar uyarıyorum hukuk olmadan, demokrasi olmadan, liyakat olmadan Türkiye'nin ekonomisi düzelmez” dedi.

“BU İKTİDARI GÖNDERMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ”

Gazetecilerin ittifaklara yönelik sorularını yanıtlayan İnce şöyle konuştu;

“Biz Memleket Partisi olarak ortada seçim yokken ittifak konuşulmasının doğru olmadığını savunuyoruz. Memleket Partisi olarak tek başımıza iktidar olmak için 50 artı 1 almak için çalışacağız. Ama seçime üç ay kala bakarız, bu iktidar göndermek için Türkiye'nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız.”

“GENÇLER İKTİDARI MİZAHLA ELEŞTİRİN”

Doların yükselmesi nedeniyle vatandaşların sokağa inmesi sorusunu gençlere seslenerek yanıtlayan İnce, şunları söyledi;

“Yürümek herkesin hakkıdır ona bir şey diyemem, vatandaşların protesto hakkı her zaman vardır. Ama gençlere onların bir öğretmeni, abileri olarak şiddetten uzak durmalarını mizahla iktidarı eleştirmelerini tavsiye ediyorum. İktidarın işine yarayacak işlere kendinizi alet ettirmeyin.”

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