Muharrem İnce, Bakan Nureddin Nebati’ye yüklendi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, video mesajı ile döviz garantili mevduat sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yüklendi.

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İnce’nin paylaşımının tamamı ise şu şekilde:

“Bir hafta önce dolar 11 liraydı; bugün 13 lira. Döviz yüzde 18 artmış. Diyelim ki bir hafta önce yüzde 16'dan 17'den kur garantili olarak TL'yi faize yatırdı bir kişi.

* Üç ayda yüzde 4 faiz alacak TL'ye. Kur yüzde 18 arttı. Aradaki fark yüzde 14, bunu hazine verecek.

*Ne kadar para var burada, bakanın söylediğine göre 60 milyar TL yani bir haftada 8 milyar TL hazineden ödenecek.

* Dolar yeniden 18'e çıkarsa bunu düşünmek bile istemiyorum. Erdoğan ve emir eri her dediğini yapan bu Nebati, Türk ekonomisini ne yazık ki bitkisel hayata sokmuşlar.

*Sayın Nebati'ye sesleniyorum. Sayın Bakan, kurlar 18'den 11'e düştü diyordun ama şimdi 13 oldu tekrar. Kurlar düştüyse indirim yapılmalı diyorsun.

*Şimdi sana sorum şu; senin AVM'lerde dükkanların var. Bu dükkanlarda indirim yaptın mı?

*Sayın Bakan önce sen indirim yaptın mı? İndirimi zabıta gücüyle yaptıramazsın bunu öğrenmen gerekiyor.

*Eğer millete maliyenin sopası var diyorsan, önce senin dükkanlarındaki indirimleri açıklaman lazım

*”Sınavda 91 almış bir çocuğa mülakatta 51 verenlere sesleniyorum. Bu vicdansızlara, bu ahlaksızlara, bu liyakat düşmanlarına, bu vatan hainlerine sesleniyorum. Siz gerçekten bir vatan hainisiniz. Çocukların umutlarını çalıyorsunuz, onları ülkeden soğutuyorsunuz, onların başka ülkelere gitmelerinin önünü açıyorsunuz. Size soruyorum. Hangi sorunuzu bilemedi bu çocuklar?

*Bu namussuzluğu neden yaptınız? Bu ahlaksızlığı neden yaptınız? Sizin hiç Allah'ınız yok mu? Kitabınız yok mu? Sizin hiç vicdanınız yok mu? Sizin çocuklarınıza bu yapılsa hoşunuza gider mi? Siz bu memlekete bile bile kötülük yapan namussuzlarsınız.”

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