Muharrem İnce corona virüsüne yakalandı

Muharrem İnce’nin coronaya yakalandığı haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman sosyal medya hesabından duyurdu.

İnce’nin bir fotoğrafını da mesajına ekleyen Ataman, “Sayın Muharrem İnce’nin corona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum” dedi.

PARTİ KURMA HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

CHP'yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Ankara’da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini incelemişti.

İnce, burada yaptığı açıklamada, “Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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