Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerekir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin olağan adayı olması gerektiğini söyledi. İnce, "Doğrusu odur. Biz ilkeli siyaseti savunuyoruz. Dün ne diyorsak bugün o. Genel başkanlar aday olmalı. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır" dedi.

Kemal ATLAN

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen İnce, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım” sözlerini hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlunun aday olması gerekir. Doğrusu odur. Ben Muharrem İnce olarak ve Memleket Partisi olarak biz ilkeli siyaseti savunuyoruz. Dün ne diyorsak bugün o. Genel başkanlar aday olmalı. Genel başkan aday olmuyorsa problem vardır. Bizim partimizde Muharrem İnce aday adayıdır. Biz sandığı koyacağız partimizin üyelerine.

Muharrem İnce sen aday olacak mısın? diye soruyorsanız, evet olacağım. Ama başka bir arkadaşımız daha olabilir. Onunla sandıkta yarışacağız. Delegeler oy kullanmayacak, üyeler oy kullanacak. Herkes sandığa gidecek. Sandıktan kim seçilirse, büyük ihtimal ben seçileceğim öyle görüyorum ama değişir yarın başka bir şey olur. Evet Memleket Partisi bu şekilde belirleyecek adayını. Genel başkanı aday olacak başkalarıyla da yarışacak.

Sandıktan kim çıkarsa. Yani hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığından geri durmaması lazım çünkü sistem ortada. Ülkeyi yöneteceksen cumhurbaşkanlığıyla yöneteceksin. Başbakanlık makamı yok şimdilik. Olmayan makama da aday olmaz.”

BAŞARAMADIĞIMIZI GÖRÜRSEK BAKACAĞIZ

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmaları halinde kimi destekleyeceğinin sorulması üzerine, birinci turda seçimi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını, ikinci tur tercihini kendilerinin seçilmemesi durumunda değerlendireceklerini söyledi.

İnce, “İkinci tura ikisi kalırsa hangisini desteklersin? Ya niye biz kalmıyoruz da onlar kalıyor. Tabii ki bu iktidardan kurtulmak istiyoruz ama soru bizi bir kalemde eledi, attın. İkisini ikinci tura bıraktık. Birinci turda biz niye almayalım. Ya da ikinci tura biz niye kalmayalım” dedi.

“SEÇİMLERE GİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak yapmayı da düşünmediklerin anlatan Muharrem İnce, tek başlarına iktidar olmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. İttifakların dışında bir yol izlediklerini kaydeden İnce, şöyle devam etti:

“Bu seçimlere gireceğiz biz. Biz bu seçimde Cumhur İttifakının da Millet İttifakının da dışında bir yol izliyoruz. Diyoruz ki; ‘Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket’ Biz bu çalışmayla devam edeceğiz.

Ama 20 yıllık yorulmuş, bitmiş bir iktidar var. Bu iktidardan da kurtulmak var. Biz son 3 aya kadar tek başımıza seçime girip 50+1i alacakmış gibi çalışacağız. Ama son 3 ayda bunu başaramamışsak eğer, seçimlere de daha 1,5 yıl var. Bunu başaramamışsak gereğini yaparız.”

“BİLİMSEL OLMAYAN BİR İKTİSAT TEORİLERİ VAR”

Konuşmasında ülkede yaşanan ekonomik kriz ve nedenlerini de değinen ince, şunları söyledi:

“Dünyada hiçbir iktisatçının kabul etmediği, dünyada hiçbir modern, çağdaş ülkede kabul görmeyen bu faiz sebep, enflasyon sonuç. Merkez Bankası tabela faizlerini talimatla indiriyor. Merkez Bankası Başkanına hitap ederken, ‘Merkez Bankası Başkanım' diye hitap ediyor.

O ‘m' harfinin bağımsız olması gereken kurumun başkanına başkanım diye sanki Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanına hitap eder gibi hitap etmesi bize milyar dolarlara mal oluyor. Eylül'den bu yana bir şeyler deniyorlar. Saçma bir iktisat teorileri var. Bilimsel olmayan bir iktisat teorileri var.”

“VERDİKLERİ SAVAŞ, KOLTUK SAVAŞI”

Eylül ayından bu yana talimatla Merkez Bankası’nın tabela faizlerini düşürdüğünü ifade eden İnce, sözlerine devam etti:

“Yanlış yaptıklarını biliyorlar. Fakat ego, kibir o kadar benliklerini sarmış ki o egolarından dolayı, o kibirlerinden dolayı yanlış yaptıklarını da söyleyemiyorlar. Şimdi kıvırmanın yollarını arıyorlar. Çin modeli diyorlar, ekonomik Kurtuluş Savaşı diyorlar. Aslında verdikleri savaş doğru bir savaş var koltuk savaşı veriyorlar.”

“MEMLEKETİ DUVARA TOSLATTILAR”

Konuşmasında döviz kurunda yaşanan artışlara da değinen İnce şöyle konuştu:

“Kendisine ekonomist denmesinde bir sakınca görmüyorum. Erdoğan kendisini tanıtırken ekonomist olarak tanıtıyor. Bunda bir sakınca görmüyorum da kendisini ekonomist görmesinde sakınca görüyorum. Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar.

Şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar. Onlara tavsiyem, olağanüstü hali konuşacağınıza olağanüstü tasarrufu konuşun, olağanüstü liyakati konuşun, olağanüstü ciddiyeti konuşun, olağanüstü bilimi konuşun, olağanüstü hukuku konuşun.

Siz inançlarınızla teolojik sözcüklerle ekonomiyi yönetmeye kalkarsanız dünyanın bir başka yerinde bulursunuz kendinizi. 3,5 yılda 3 bakan 4 Merkez Bankası başkanını değiştirirsen asıl değişmesi gereken sensin bunu anlaman lazım. Hatırlayın damat gittiğinde ortada 1 ay bakan yoktu, hiç kimse yoktu. Sadece dolar gitmişti, dolar 1 TL düşmüştü. İddia ediyorum, Erdoğan giderse dolar 5 lira düşer.”

“BU KAFAYLA GİDERSE DOLAR 20 LİRA OLUR”

İnce, şöyle devam etti: Erdoğan bu kafayla giderse dolar 8-10 lira olur demiştim, bana gülmüşlerdi o zaman. Bundan 3-4 ay önce bu kafayla giderse 15 lira olur demiştim. Şimdi tekrar söylüyorum bu kafayla giderlerse 20 lira olur, 25 lira olur. Bu kafa yanlış bir kafa, bilimden uzak bir kafa.”

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