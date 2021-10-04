Muharrem İnce: Enflasyon ancak bu zam şampiyonu iktidar giderse düşer

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Devletin işletmesi olmaz. Zarar edeni de satarım, kar edeni de satarım" diyerek "babalar" gibi sattılar. Şimdi devlet domates satacak, enflasyon düşecek diyorlar. Enflasyon ancak bu zam şampiyonu iktidar giderse düşer. Milletin kaderi, milletin elindedir!" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin üretici enflasyonunu açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık 43,96, aylık yüzde 1,55 arttı. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 50,1 oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

İnce, şu ifadelere yer verdi:

“Hatırlayalım! “Devletin işletmesi olmaz. Zarar edeni de satarım, kar edeni de satarım” diyerek “babalar” gibi sattılar. Şimdi devlet domates satacak, enflasyon düşecek diyorlar. Enflasyon ancak bu zam şampiyonu iktidar giderse düşer. Milletin kaderi, milletin elindedir! “

‘FİYATLAR UYGUN’ AÇIKLAMASINA DA SERT ÇIKMIŞTI

İnce, dün akşam yaptığı paylaşımında ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın market ziyareti sonrası “Fiyatlar uygun” açıklaması yapması ve “Piyasayı balanse etmek için 1000 market açılacağını” duyurmasına sert sözlerle tepki göstermişti. İnce, “Markete gidip fiyatlar uygun diyorsun, fiyatları emekliye, asgari ücretliye, işsize sor! Tek adam olma sevdan bu millete pahalıya mal oldu! Bu hayat pahalılığının sebebi sensin! Bunu idrak etmediğin sürece değil bin market on bin market de açsan nafile!” ifadelerini kullanmıştı.