Muharrem İnce: Gemileri neden geri çektin Erdoğan?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın dış politikasını eleştirdi. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere dikkat çeken İnce, Erdoğan'a da yüklendi. İnce "Etrafımızı sardılar. Dedeağaç limanından, Larissa Havaalanı'na, Girit Adası'ndaki üssünden her tarafa... Kimse bunları konuşmuyor. Bir mavi vatan vardı, ne oldu o mavi vatana? Kimse konuşmuyor. Gemileri neden geri çektin Erdoğan? Neden Sevr haritasının sınırlarına çektin gemileri?" diye sordu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iki günlük ziyaret için geldiği Balıkesir'de ilk olarak Bandırma'yı ziyaret etti. Gençlerle bir araya gelen İnce, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. İnce daha sonra Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi.

“BU KAFA SAKAT KAFA”

Doların rekor üzerine rekor kırmasını değerlendiren İnce, “Türkiye’de yargı işlemediği için, hukuk işlemediği için, mahkemeler çöktüğü için, adalet dağıtmadığı için dolar 10 liraya doğru gidiyor. 2018’de ‘bu kafayla devam edersek, Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur’ demiştim. Oldu mu? Oldu. Bu kafayla devam ederse dolar 18-20 lira olur. Bu kafa sakat kafa. Bu doğru değil, memleket yanlış yönetiliyor.” dedi.

“SENİN 100 BİN LİRA MAAŞINA GÖRE Mİ UYGUN, NEYE GÖRE UYGUN?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın market alışverişine de değinen İnce, Erdoğan’ın 100 bin lira olan maaşına da göndermede bulundu. İnce, “Mutfak yangın yeri. 100 bin lira maaş alan adam markete gitmiş, ‘fiyatlar gayet uygun’ diyor. Neye göre uygun? 100 tane 50 tane 10 tane market gezdin de uygun olanını mı buldun? Geçen ay da gittin markete de zam gelmemiş mi? Yoksa senin 100 bin lira maaşına göre mi uygun, neye göre uygun? Tencerede et değil, dert kaynıyor. Tencere de aş değil, taş pişiyor. Millet geçinemiyor. Çiftçi üretici olmaktan çıkmış, gübre alamıyor, mazot alamıyor, ekemiyor, dikemiyor. Üreticinin kendisi tüketici olmuş. Böyle bir ortamda insanlar kiralarını ödeyemiyor, öğrenciler yurt bulamıyor. Böyle bir ortamda konuşmamız gereken sadece ekonomi olmalı.” dedi.

“GEMİLERİ NEDEN GERİ ÇEKTİN ERDOĞAN?”

İnce, iktidarın dış politikasını da eleştirdi. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere dikkat çeken İnce sözlerine şöyle devam etti: “Etrafımızı sardılar. Dedeağaç limanından, Larissa Havaalanı’na, Girit Adası’ndaki üssünden her tarafa… Kimse bunları konuşmuyor. Bir mavi vatan vardı, ne oldu o mavi vatana? Kimse konuşmuyor. Gemileri neden geri çektin Erdoğan? Neden Sevr haritasının sınırlarına çektin gemileri? Bunu açıklayan yok. Bir dışişleri bakanı Türkiye’yi nükleer güçle tehdit ediyor. ‘Fransa’da nükleer silah var’ diyor ‘ona göre Türkiye haddini bildiririm sana’ diyor. Buna hiç cevap veren yok. Mutfağı konuşan yok, Türkiye’yi nükleer güçle tehdit edenlere cevap veren yok, ne konuşuyoruz? Siyasi cinayetler konuşuyoruz.”

“BU İKTİDARI DA BU MUHALEFETİ DE TOPTAN GÖNDERECEĞİZ”

Konuşmasında, isim vermeden CHP’ye de yüklenen İnce, muhalefetin gündemi değiştirerek iktidarın ekmeğine yağ sürdüğünü belirtti. İnce, “Bu ülkede siyasi cinayetler oldu mu? Oldu. Ahmet Taner Kışlalılar, Uğur Mumcu, Tahir Elçi…Var da var. Yine olur mu? Yine olur. Ama gündemi muhalefet tencereyle belirleyeceği yerde gündem dışarıya çıkıyor. Ne onlara talimatla, ‘siyasi cinayetler olabilir’ diyerek, tencereyi boşa çıkartıyorsun, mutfağı boşa çıkartıyorsun, pahalılığı boşa çıkartıyorsun. Gündemi değiştirerek iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsun. Onun için yapmamız gereken bir iş var. Bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından İnce, Memleket Partisi Bandırma İlçe binasını açtıktan sonra Erdek ilçesine hareket etti.