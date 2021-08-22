Muharrem İnce ile Tunç Soyer arasında ‘afiş’ tartışması

İzmir'de partisinin olağan kongresini düzenleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre binası önünde parti afişleri ve bayraklarının büyükşehir belediye ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert sözlerle yüklendi. Soyer ise İnce'ye yanıt vererek, "Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir. Kongrenizi düzenlediğiniz salonu da belediyemiz tahsis etti. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu” ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi'nin İzmir İl Örgütü 1. Olağan Kongresi Kültürpark İsmet İnönü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Burada konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre binasının önünde partisinin afiş ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürerek, çok sert ifadeler kullandı.

“BELEDİYE ZABITALARI GELİP KOPARMIŞ”

‘128 milyar dolar nerede?' ve ‘Hudut namustur' afişlerinin toplatılması için, “Muhalefet partileri doğru bir iş yaptı, iktidar bunlara zulmetti” diyen İnce, benzer bir durumun Memleket Partisi'nin de yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

“Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına partinin emektarları afiş asmışlar. Belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? Siz ikiniz akrabasınız. “

SOYER’E SESLENDİ: KİMSİN SEN BENİM AFİŞLERİMİ SÖKÜYORSUN?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ‘flamingoların başkanı' diyerek isim vermeden seslenen İnce, “Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kiminle dans ediyorsun? Kimsin sen benim afişlerimi söküyorsun? Dıştan bakınca ‘flamingoların başkanı', kazıyınca Tayyip'in akrabası çıkıyor. Bak başkan, bu afişler, diğer partilerin afişlerine benzemez. Bu afişler, Memleket Partisi'nin afişleri, farklı, onlarda belediye rantı yok. Onlarda Hazine parası yok. Bu gönüllülerin parası var. O parayı senden alırım” diye konuştu. İnce, toplanan bayrak ve afişlerin faturasını Büyükşehir Belediyesi'ne gönderteceğini, bağış usuluyle bayrakların parasının geri verilmesini talep etti.

SOYER’DEN YANIT: KAMU YAPILARINA ASILANLAR DIŞINDA TAMAMI YERLERİNDE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kongre binasının önünde Memleket Partisi bayraklarının olduğu bir fotoğraf paylaşan Soyer, “Sayın Muharrem İnce, kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir” dedi.

“DAHA YOLA ÇIKARKEN BİZİMLE KAVGA ETMENİZ UMUT KIRICI VE AYDINLATICI”

Soyer, açıklamasının devamında, “Kongrenizi düzenlediğiniz salonu da belediyemiz tahsis etti, kamu yapıları dışında afişlerinizin asılmasına da belediyemiz izin verdi. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu” ifadelerini kullandı.

İNCE: AFİŞ TOPLATMAYI AKP’DEN Mİ ÖĞRENDİN?

Muharrem İnce de Tunç Soyer'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. İnce, “Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Sen afiş toplatmayı AKP'den mi öğrendin? Seçilmiş Belediye Başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez! Memleket Partisi'nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var” dedi.

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