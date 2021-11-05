Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak ve teşkilat açılışı yapmak üzere Ankara’dan kara yolu ile Tokat’ta geldi.

İnce ilk olarak Zile ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, ardından Zile İlçe Başkanlığı ile Tokat İl Başkanlığı binalarının açılışını yaptı.

Burada bir basın mensubunun, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip, ‘Kandil’i PKK’nın başına yıkacağız’ sözü tartışmalara neden oldu. Neler söylersiniz?” sorusuna Muharrem İnce, şunları söyledi:

SİYASİ DURUŞUMUZU HER YERDE GÖSTERECEĞİZ

“Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır’a gidip özerklik konuşup, Trabzon’a gidip şehit babası, İzmir’de Atatürkçü, Yozgat’ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile’de söylediğimizi, Diyarbakır’da söyleriz. Diyarbakır’da söylediğimizi Trabzon’da söyleriz. Edirne’de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz.

Biz memleketin geleceği için, Memleket Partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometrekarede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler.

Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz.”

“FATURANIZIN YÜZDE YÜZ DÜŞMESİNİ İSTİYORSANIZ, AMPULÜ TAMAMEN SÖNDÜRÜN”

“Ayda yılda bir markete gitmiş fiyatlar ucuz diyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı açıklama yapıyor, yüzde 7 tasarruf etmek için evinizi 23 derece değil, 22 derece ısıtın diyor. Ben buradan sesleniyorum, faturanızın yüzde yüz düşmesini istiyorsanız, ampulü tamamen söndürün.”

“İTTİFAKLARA SEÇİME YAKIN BAKACAĞIZ”

“Biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Ortada henüz seçim yokken ittifakları konuşmanın siyasi partinin azmini düşüreceği, siyasi partinin iddiasını yok edeceğini düşünüyoruz.

Dolaysıyla biz Memleket Partisi olarak 50+1 alacakmış gibi tek başımıza iktidar olacak gibi çalışacağız. Seçime yakın bakacağız. Bu yorgun iktidarı değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.”